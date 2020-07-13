WSJ：就香港議題制裁中國 美不自傷很難

中國對香港實施「港區國安法」之後，美國官員正考慮制裁中方，但發現香港身為全球金融中心之一的地位，讓華府能祭出的有效手段受到局限；專家及官員表示，想制裁與港區國安法相關的中國官員，又不想自己也受到傷害，實在很難辦到。

「華爾街日報」12日報導，美國官員及專家都發現，針對香港金融系統祭出大型制裁，都有損害美國、西方國家、香港公司與消費者之虞。然而更精準的制裁行動，只鎖定中方官員，還有制裁香港製造的產品，對於北京想把香港整編進入中國政治、國安體制，卻收效甚微。

中方專家估計，美國很快會取消與香港的引渡條約，原因在考量到港區國安法實施後，香港不再有獨立的警政及司法。川普已揚言要結束該引渡條約，另表示有可能取消香港目前享有的特殊貿易及旅遊地位。

前美國貿易官員、現任「亞洲社會政策研究所」(Asia Society Policy Institute)副總裁溫蒂‧柯特勒(Wendy Cutler)指出，制裁中方的選項很多，但美方又不想自傷，所以沒半條很管用。

早在5月，川普總統就提出美方可能採取的招數，包括終止與香港之間的引渡條約，還有取消香港享有的特殊貿易與旅遊地位，但美國迄今宣布的制裁，只有不讓某些中國公民取得赴美簽證，以及限制軍用及國安相關產品出口到香港。

兩位消息人士指出，國務院官員曾討論過動用方法，取消港幣與美元掛鉤的現況，而削弱香港位居全球第一流金融中心的地位。但川普政府高級官員表示，這一招至少短期內不考慮使用。此外，很多美國經濟方面的官員表示，新冠疫情重傷全球經濟，反對動用大型金融制裁手段。

「歐亞集團」(Eurasia Group)中國研究首席專家赫森(Michael Hirson)日前表示，華府較可能針對港區國安法相關的某些中國中階官員進行制裁，但是，會損及香港金融穩定或港幣釘住美元的制裁方案，則全力避免。