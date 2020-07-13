快訊

國道一號客運追撞拖板車 司機乘客13人受傷送醫

蘇貞昌開口批治安 警署證實報內政部調整南、高局長

WSJ：就香港議題制裁中國 美不自傷很難

世界日報 / 編譯潘勛╱綜合12日電

中國對香港實施「港區國安法」之後，美國官員正考慮制裁中方，但發現香港身為全球金融中心之一的地位，讓華府能祭出的有效手段受到局限；專家及官員表示，想制裁與港區國安法相關的中國官員，又不想自己也受到傷害，實在很難辦到。

「華爾街日報」12日報導，美國官員及專家都發現，針對香港金融系統祭出大型制裁，都有損害美國、西方國家、香港公司與消費者之虞。然而更精準的制裁行動，只鎖定中方官員，還有制裁香港製造的產品，對於北京想把香港整編進入中國政治、國安體制，卻收效甚微。

中方專家估計，美國很快會取消與香港的引渡條約，原因在考量到港區國安法實施後，香港不再有獨立的警政及司法。川普已揚言要結束該引渡條約，另表示有可能取消香港目前享有的特殊貿易及旅遊地位。

前美國貿易官員、現任「亞洲社會政策研究所」(Asia Society Policy Institute)副總裁溫蒂‧柯特勒(Wendy Cutler)指出，制裁中方的選項很多，但美方又不想自傷，所以沒半條很管用。

早在5月，川普總統就提出美方可能採取的招數，包括終止與香港之間的引渡條約，還有取消香港享有的特殊貿易與旅遊地位，但美國迄今宣布的制裁，只有不讓某些中國公民取得赴美簽證，以及限制軍用及國安相關產品出口到香港。

兩位消息人士指出，國務院官員曾討論過動用方法，取消港幣與美元掛鉤的現況，而削弱香港位居全球第一流金融中心的地位。但川普政府高級官員表示，這一招至少短期內不考慮使用。此外，很多美國經濟方面的官員表示，新冠疫情重傷全球經濟，反對動用大型金融制裁手段。

「歐亞集團」(Eurasia Group)中國研究首席專家赫森(Michael Hirson)日前表示，華府較可能針對港區國安法相關的某些中國中階官員進行制裁，但是，會損及香港金融穩定或港幣釘住美元的制裁方案，則全力避免。

港版國安法 全國人大

延伸閱讀

美中關係變大選關鍵 川普、白登競飆誰對中國更狠

王毅暗示挺川普連任 只是緩兵之計

CBS「陽光帶」民調：白登佛州贏川普 亞州、德州平手

佛州疫情嚴峻 共和黨全代會如期舉行添變數

相關新聞

華為加香港問題 英中關係急凍

因為北京實施「港區國安法」，罔顧1997年移交香港前，中、英兩國締定的聯合聲明，剝奪香港享有的高度自治權，還有英國擔憂採用中國科技巨擘華為的5G設備，電信網路恐有情資遭偵監竊取之虞，英、中兩國當前關係已陷入冰凍狀態。

WSJ：就香港議題制裁中國 美不自傷很難

中國對香港實施「港區國安法」之後，美國官員正考慮制裁中方，但發現香港身為全球金融中心之一的地位，讓華府能祭出的有效手段受到局限；專家及官員表示，想制裁與港區國安法相關的中國官員，又不想自己也受到傷害，實在很難辦到。

港版國安法效應 33%美企考慮轉移資產或業務

港版國安法實施後加劇美中關係緊張，據美國商會調查，在香港的多數美國企業對於大陸在港實施的國家安全法感到擔憂；長期來看，三...

港版國安法 美制裁手段傳將排除聯繫匯率

美國考慮就北京通過港版國安法祭出制裁，但受牽制。華爾街日報引述專家分析，對香港金融體系採取重大行動的話，恐會傷及美國、西...

【Bloomberg】未來在香港做生意會更難？

支持在香港實施「國家安全法」的人士，並不認為香港身為國際金融中心的現況會受到傷害，而且多家大銀行也已暗示，他們支持這項作法。香港在地律師達皮蘭（Antony Dapiran）指出，事實上國安法真正的影響，是在於削弱香港的國際法律中心地位。

華爾街日報：美考慮為香港制裁中國 但選項有限

美國「華爾街日報」今天報導，美國考慮就中國近期在香港施行新國安法等舉動祭出制裁，但選項有限

德國總統警告 港區國安法將長期影響歐中關係

歐盟各國外長13日將開會討論如何因應香港局勢，會前德國總統史坦麥爾直言批評港區國安法違背國際法，並警告將對歐中關係帶來長...

該如何對待你？國安法給德國政府出難題

港版國安法受到國際輿論廣泛譴責，在德國也引發就對華關係政策的新一波討論。聯邦政府內閣的部長們立場並不完全一致。德國外交部周五在柏林約見了中國駐德國大使吳懇，向他表達了對港版國安法的憂慮。

抵禦港區國安法 港藝文人士籲創立黃色演藝圈

港區國安法實施後，香港藝文圈面臨支持民主運動與演藝事業並存的問題。歌手黃耀明提出，香港演藝圈應嘗試團結同路人，發展「黃色...

英國放寬港人入籍條件 香港僑民憂幫不上年輕人

中國強推「港區國安法」後，倫敦當局承諾對港人提供「取得公民權之路」。住在英國的香港僑民樂見此事，但認為這個「希望的訊息」...

熱門新聞

告急！武漢洪災保衛戰 洪峰超過98年水災

習近平坦承：防汛形勢十分嚴峻 防止民眾返貧

貴州公車墜湖調查公布：司機因房屋被拆不滿犯案

馬雲套現高達人民幣430億 罕見大舉減持阿里股票

以牙還牙反制美方 陸宣布對美「1機構4人士」實施制裁

洪水壓境 長江流域一日內13水文站水位超越歷史高位

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。