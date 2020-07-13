華為加香港問題 英中關係急凍

因為北京實施「港區國安法」，罔顧1997年移交香港前，中、英兩國締定的聯合聲明，剝奪香港享有的高度自治權，還有英國擔憂採用中國科技巨擘華為的5G設備，電信網路恐有情資遭偵監竊取之虞，英、中兩國當前關係已陷入冰凍狀態。

美聯社12日報導，中國實施港區國安法之後，英國決定提供數百萬港人難民庇護，此舉遭到中方嚴詞批評，兩國之間敵對的言詞交鋒已快速升高。中方官員表示，假如英國把中國看待成「敵對國家」，又決定把華為摒除在英方電信基礎設施之外，那麼將有「嚴重後果」。

凡此種種均指出，英國看待中國的觀點，變得遠為嚴厲。很多強生首相的保守黨成員都說，英國以為自己以往奉行的對中政策，能收割經濟果實，而不會有政治影響，真是太自滿天真。

前保守黨魁、現任就業及退休保障大臣施志安(Iain Duncan Smith)表示，倒不是說英國想斬斷與中關係，而是因為中國已變成很不可靠、相當危險的夥伴；中方拋棄中英聯合聲明，又在眾所關切的南海地區擺出強硬姿態，凡此種種均顯示，中方一點也不想自我克制，就當前任何事情扮演友好、正派夥伴的角色。

施治安指出，有些人認為貿易可與政府脫鉤，真是太天真，那是辦不到的事。

施治安已展開遊說，要其他保守黨國會議員把華為設備排除在英國未來5G網路之外；不僅如此，他還敦促應把華為的科技，盡快由英國目前的電信基礎設施除掉。

但華為公司表示，自己只是身陷美中貿易科技大戰當中。外界指控華為可能當網路間諜，按中國共產黨指使而搞電子破壞，對這些說法，華為一概否認。

強生首相元月曾決定，只要華為的市占率有所節制，那麼未來可以使用其科技在5G網路，可接下來英方官員改口，說有鑑於美國制裁華為，強生的決定可能逆轉，英方的新政策可望在未來幾周內出檯。