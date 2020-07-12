該如何對待你？國安法給德國政府出難題

（德國之聲中文網）港版國安法受到國際輿論廣泛譴責，在德國也引發就對華關係政策的新一波討論。聯邦政府內閣的部長們立場並不完全一致。德國外交部周五在柏林約見了中國駐德國大使吳懇，向他表達了對港版國安法的憂慮。

外交部長馬斯（Heiko Maas，社民黨）周日表示，主張歐盟盡快進行磋商，明確國安法對歐盟對中國和香港的關係產生何種影響。他說面對中國，歐盟必須「團結一致用一個聲音說話」。在周一舉行的歐盟外交部長會議上，各國外長將討論香港最新形勢的發展。馬斯稱，周一外長會議上，將得出一些初步建議。

在此前一天，德國經濟部長阿特邁爾（Peter Altmaier，基民盟）對媒體表示，儘管為人權事業發聲非常重要，但是也必須要認識到，世界上很多人「並不總是和我們有著相同的觀念」，因此旨在促進穩定、減少衝突的國際合作與貿易就凸顯其重要性。

阿爾特邁爾在接受《法蘭克福匯報》採訪時指出，包括歐盟在內的西方國家的貿易政策從來就不曾「只以對方國家是否民主作為唯一導向」。他表示，他「不是世界的道德導師」，但是仍然相信只有當基本的法治原則得以貫徹時，中國經濟才能取得長久的成功。

聯合政府中的基社盟聯邦議院黨團主席多布林特（Alexander Dobrindt）對德意志廣播電台表示，與夥伴國家打交道，應該「敏感謹慎，即便他們的所作所為是我們不願、也不能贊同的」。他說，如果希望向對方施加影響，不能「手持鐵棒」，否則會適得其反，但可以向北京指出， 在香港的做法有損中國自身利益。

德國聯邦議院外交委員會主席，有意競爭基民盟主席一職的勒特根（Norbert Röttgen）則呼籲德國政府對中國採取更為強硬的立場。外長馬斯則反駁了有關德國對中國過於客氣的批評，他說德國當然想與中國保持良好關係，包括經濟關係，「因為中國是一個重要的伙伴，但同時也是一個競爭者和制度性對手。」

在野的綠黨聯邦議院黨團主席格林-埃卡特（Katrin Göring-Eckardt）批評政府對待中國態度過於優柔寡斷。她接受《星期日圖片報》採訪時說：「我不明白，我們怎麼能在這樣一個危急的形勢下有這麼沉默的一位聯邦總理。」她認為：「聯邦政府沒有理由如此謹慎矜持」，並呼籲默克爾總理和馬斯外長對中國做出公開和尖銳的批評。這位綠黨政治家還要求德國暫停想香港引渡嫌疑人，向香港人士提供政治庇護。

在野的德國自民黨主席林德內爾（Christian Lindner）日前接受德國之聲採訪時稱，在面對中國時，商業和民主「不應該相互對立」，「我們不能讓我們的價值觀被收買」。他說：「我認為我們不需要立即討論是否需要制裁，但德國政府現在的任務是確定價值觀的立場。」

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