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香港民主派人士羅冠聰籲梅克爾提供幫助 

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上周逃離香港的民主派人士羅冠聰籲請聯邦德國總理梅克爾提供幫助。圖／德國之聲中文網
上周逃離香港的民主派人士羅冠聰籲請聯邦德國總理梅克爾提供幫助。圖／德國之聲中文網

上周逃離香港的民主派人士羅冠聰籲請聯邦德國總理梅克爾提供幫助。他經由德國《黑森下薩克森匯報》（HNA）發出呼籲：「世界注視著香港。親愛的梅克爾女士，我們需要您的幫助。這是一場意識形態鬥爭。請您考慮：您賦予香港的價值就是您賦予整個民主的價值。」

羅冠聰此言涉及7月初起生效的中共領導層為香港特別行政區制定的國安法。批評者指出，該法嚴重侵犯這個前英屬殖民地1997年主權移交中國時得到確認的自治權。而依據現在的《港區國安法》，北京有權鎮壓被其視為從事顛覆政權、分裂主義或恐怖主義活動的人士。該法亦針對「與境外敵對勢力秘謀」 行為。

過去數天，已有多名示威抗議這一引起爭議法律的民主派人士被捕。

羅冠聰目前的居留地點不為外界所知。他在臉書上聲明，他將在國際層面繼續活動。

現年26歲的羅冠聰在推特上發表一份致德、荷、英、澳、美等國公開信。他在信中指出，香港已無法治可言，各國應中止實施與港府簽署的雙邊引渡條約等協議。

本文章由德國之聲授權提供】

港版國安法 全國人大

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