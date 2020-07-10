德防長拒強硬批評中國 避談庇護港人

在美國智庫布魯金斯學會(Brookings Institution)與歐盟合辦的線上國防論壇上，主持人也是歐美中心資深研究員(Constanze Stelzenmueller)直接詢問德國防長卡倫鮑爾(Annegret Kramp-Karrenbauer)，對中國的態度到底為何。

卡倫鮑爾表示，歐盟對中國的態度需要正視三個現實。第一，她認為中國展現了沒有民主與自由卻仍能運作良好的經濟體，是世界僅有。第二，中國仍是世界各國在處理重要問題時的重要合作伙伴，例如氣候變遷。第三，中國仍是歐盟重要的經濟伙伴。

德國防長表示，他們理解中國試圖利用國際組織去推進中國利益、而非維護多邊利益，但是「我們必須找到一種方法，確保我們可以用我們的（經濟）聯繫，來證明我們的價值觀」。

卡倫鮑爾回應之後，主持人再度重申中國在地區的影響力，比如在新疆建設再教育營、開始限縮香港的自主權，主持人問防長，尤其德國這個月開始成為歐盟輪值主席國，是否應該更加正式的態度譴責中國？

德國防長卡倫鮑爾雖然再度重申人權的重要性，但是卻也為德國用詞不強烈的做法辯護。她說：「我們知道用強烈用語很簡單，也給你自己的心裡感覺良好。但是我們也知道這樣的做法會截斷所有聯絡，妨礙後續可能產生的影響。」

她說：「雖然德國可能不是一直都是說話最大聲的一個，但是在幕後跟中國討論人權。」她拿德國在冷戰時曾經用此方式協助中國異議人士為例，認為在國際組織展現立場對捍衛價值來說雖然重要，但是也要反思說出強烈用詞究竟只是讓自己感覺良好，還是真正對事情解決有幫助。

主持人隨後更加直接詢問，德國是否會像英國一樣，給予香港的政治難民簽證？但是卡倫鮑爾的回答卻始終迴避正面回應，認為英國關心這項議題是有其歷史脈絡與身份，而現在英國不在歐盟體系裡面，歐盟需要「繼續與歐盟密切協調」。

卡倫鮑爾最後也提到，現今歐盟仍然面臨許多挑戰，包括歐洲基於文化差異而產生的分歧、恐怖行動與反恐措施、因為氣候變遷而惡化的難民問題等，都更直接的對歐盟的安全產生巨大的影響。

因應香港議題，有越來越多國家對中國的態度都轉趨強硬，但德國即便已經從7月1日開始擔任歐盟輪值主席以及聯合國安理會主席，卻仍然不願意大聲譴責中國，不只引來德國政界批評，也讓香港人表示「失望」。在澳洲、加拿大、英國等國家都相繼提出實際支持香港人的作法之際，德國不願意加強對中態度，也因此讓它的領導力受到質疑。

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