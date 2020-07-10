無視中國警告 法國號召歐盟反擊

法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）前天表明，不會對北京的香港政策「無動於衷」。儘管北京昨天警告法國無權干涉中國內政，勒德里安偕同西班牙外長召開聯合記者會時仍強調，將協同歐盟各國採取行動。

勒德里安昨天在參議院外交事務委員會中表示，法國不會對香港國家安全法問題袖手旁觀，「我們會在適當時機採取行動」，並強調將與其他歐洲國家協調合作。

面對勒德里安的發言，中國外交部發言人趙立堅昨天回應：「香港事務純屬中國內政，任何外國無權干涉。」北京也強調希望「有關國家」能「謹言慎行，多做有利於香港繁榮穩定的事」。

然而昨天勒德里安與西班牙外長龔薩雷茲（Arancha Gonzalez Laya）在巴黎外交部前召開聯合記者會時，勒德里安再次重申對香港政策的態度：「在我們看來，國安法嚴重撼動了1997年的基本法，以及『一國兩制』原則下的香港自治。」

他說，旅港法人也可能成為新措施的受害者，他們將於20日的歐盟外長會議上討論這個問題。

相較於美國與英國的強硬態度，歐盟目前對此顯得過於保守。歐盟日前呼籲中國「避免所有損害香港自治的行動」，但除此之外，尚未採取任何反擊措施。