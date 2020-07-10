澳洲延長港人簽證 中止引渡協議

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）9日宣布一系列支援香港人民的措施，包括延長簽證效期及修改引渡協議，以因應中國實施「香港特別行政區維護國家安全法」。

法新社報導，莫里森表示，將針對在澳洲約1萬名香港人延長簽證效期5年，並提供現已身在澳洲、擁有學生或臨時工作簽證的香港公民申請澳洲永久居留權的管道。

此外，他說，澳洲中止與香港之間的引渡協議，因為港區國安法「構成（香港）情勢根本上的改變」。

澳洲另提醒在香港的澳洲公民，在「定義模糊」的港區國安法之下，要留意被拘留的風險。

澳洲外交部昨天更新旅遊警示，並呼籲國民，若對新法有疑慮，就須「三思待在香港的必要性」。

針對澳洲總理莫里森宣布延長港人簽證效期至五年，並暫停與香港的引渡協議，中國外交部發言人趙立堅聲稱，澳洲此舉是「粗暴干涉中國內政，中方不吃這一套」，對此表示強烈譴責，並保留對此作出進一步反應的權利，由此造成的一切後果將完全由澳方承擔。

他說，任何對中國施壓的圖謀都不會得逞，中方敦促澳方立即改弦更張，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政，以免對中澳關係造成進一步損害。

趙立堅並針對有中國留學生在澳洲遭到攻擊說，過去一段時間，澳洲國內針對華僑、華人、中國留學生乃至亞裔的歧視現象層出不窮，其中一些人遭遇暴力襲擊，身心健康甚至生命安全受到嚴重威脅。針對這些情況，中國政府前不久發布赴澳留學預警和旅遊安全提醒，「這是真正負責任的做法」。

他表示，中方再次提醒廣大赴澳留學人員「務必做好風險評估」，當前要謹慎選擇赴澳或返澳學習，提醒在澳華僑、華人注意自身安全防範。