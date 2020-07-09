流亡港人諮詢平台「避風驛」 促國際提供安全網

銅鑼灣書店店長林榮基等人為協助流亡港人所籌設的「避風驛」，8日晚發表聯合聲明，呼籲國際社會與港人站在一起，提供安全網，讓他們在沒有阻礙的情況下，繼續推進民主事業。

中央社報導，提供流亡港人義務諮詢的「避風驛」，是由在美國的2019年7月1日占領香港立法會行動參與者梁繼平、在德國的前香港「本土民前陣線」召集人黃台仰、在英國的前英國駐香港領事館職員鄭文傑與在台灣的林榮基，共同籌設。

據報導，「避風驛」8日晚間在其臉書專頁發表聯合聲明表示，北京在香港頒布「國家安全法」壓制異議並導致「一國兩制」框架的消亡。作為流亡的民主運動人士，首要職責是保護香港市民，為可能需要幫助的人們提供共享資訊平台。

聲明指出，「避風驛」平台將提供美國、台灣、英國、德國和其他國家庇護政策資源。目前「避風驛」有一支專業團隊，為身處英國有需要的人，提供免費的法律諮詢服務。

聲明並敦促國際社會與留在香港的人們站在一起，提供安全網，並賦權給他們，在沒有阻礙的情況下，繼續推動民主事業。聲明並表示，如果有任何海外香港組織願意加入合作，歡迎與發起人聯繫。

除林榮基曾因受到北京迫害而來到台灣外；鄭文傑曾在2019年8月入境深圳後，遭中國警方以涉及「嫖娼」的名義，行政拘留長達15天，獲釋後輾轉前往英國。

黃台仰則為香港「本土民前陣線」召集人，因2016年在旺角發起集會，引起騷亂並爆發警民衝突後遭拘捕，隨後棄保潛逃並獲德國政府給予難民庇護。

梁繼平則曾參與2019年7月1日攻占香港立法會的行動。他在攻入立法會後除下口罩，呼籲示威者留下並因此聞名，目前在美國華盛頓大學攻讀政治學博士。