港府建議：7月1日後入職公務員 須簽字擁護基本法

港府要求公務員簽署文件，確認擁護基本法及效忠香港特區，有關宣誓建議要與港區國安法條文相符，各公務員工會對之意見迥異。

港府就公務員宣誓提出建議，所有新入職公務員在7月1日或之後入職，都須簽署文件，確認擁護基本法，以及效忠香港特區。而對現職公務員，當局建議先安排包括首長級、紀律部隊等宣誓或簽署文件。

公務員工會意見不同，有的表達憂慮，有的表示沒有問題。華員會會長利葵燕表示，公務員本身要遵守基本法及恪守公務員守則，此次只是形式不同，認為更明確公務員責任及要求。

公務員工會聯合會主席梁籌庭形容，文件等同一份新合約，港府做法是想避開單方面更改僱傭合約，希望港府可以交代公務員言行的底線，避免同事觸犯。

新公務員工會說，絕大多數會員認為無需強制要求所有公務員宣誓，亦關注宣誓實際內容，以及同事須否承擔不合理的法律後果，令基本自由及權利受到限制。

建制派立法會議員陳恒鑌說，公務員本身都知道要效忠基本法及特區，宣誓的要求很簡單，不明白港府為何分批安排公務員宣誓，認為會拖慢進度。制派立法會議員蔣麗芸要求港府釐清罰則，表明公務員不肯簽署文件或宣誓，以及違反誓言有何後果。

民主派立法會議員譚文豪說，北京已經就基本法第104條釋法，確立宣誓效忠的對象是「中華人民共和國及香港特別行政區」，意味公務員可能同樣要效忠北京，質疑日後公務員不肯遵守中聯辦的指示，會否被裁定違反宣誓內容。

另外，港府教育局長楊潤雄指歌曲「願榮光歸香港」源自去年6月以來的社會事件，帶有強烈的政治訊息，並與持續多月的社會政治事件、暴力及違法事件有密切關連，學校絕對不應讓學生在校內奏唱或播放。又指校內校外的人鏈活動，無可避免地為其他人帶來騷擾，教育局及學校均有責任制止學生拉人鏈。

提出相關質詢的教育界立法會議員葉建源說，古往今來很多歌曲都有政治含意，不可因為有政治訊息就禁止，港府這一回覆充滿負面及對立情緒指禁制表達自由並非明智做法，反而會製造更多的衝突及對立，希望港府能信任校長及教師，讓他們用專業、教育方法處理問題。