港人最想移居台灣 蔡政府准備好了嗎?

(德國之聲中文網) 根據台港議題專家南樂周三(7月8日)在《外交政策》上發表的研究結果，有近半受訪者曾考慮過離開香港移民他處，其中最受歡迎的地點是台灣。

他的團隊在6月22日至26日，《港區國安法》通過之前透過國際調查公司（Dynata）對890名香港人進行了在線調查。 在50%考慮移民的人士中，29%的人把台灣當做首選。

南樂向德國之聲表示，這不只是因為台港文化距離接近，而是台灣明確表態支持港人，也實際設立「台港服務交流辦公室」，但他提醒蔡政府要有更多准備。

他說:「根據我們調查的數字，這不會只有幾百個香港人而已，可能是幾千或是幾萬。」

除了人數之外，南樂認為，比起一般香港移民者，蔡政府應該說清楚這個辦公室如何處理當下最可能緊急撤離的香港抗爭者，並釐清他們來台後的優先協助事項。

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在台港人：居留門檻過高

香港邊城青年是在台港人組織，發起人江旻諺告訴德國之聲，來台的香港抗爭者最需要的就是緊急救助，包含生活費用和安置地點。

他觀察港人在台就業困難，第一是語言上的障礙，第二是在台灣聘用港人要符合月薪約台幣4.8萬元的規定，才能申請居留，門檻過高。

他認為重點還是要有明確的居留身份，他說:「它(政府)只是延長他模糊拘留的時間，讓他去找到正式居留的身份。」

港人想移民去哪?

調查顯示，在台灣之後，港人最想要移民的地點排名是加拿大、澳大利亞、中國大陸、英國、日本、新加坡、美國、韓國。

其中也有12%的人表示首選是移居中國大陸，這些人主要是認同親中的建制派政黨、年齡較大的港人。但同時也有68%的人將中國大陸排在最後一位。這很可能反映了大多港人不願意生活在一個共產主義政權中。

此外，只有10%有意移民者將英國列為首選，比起想到加拿大和澳大利亞的人還要少。其中加拿大一直是香港富豪和精英熱門的移民目的地。而雖然有些人想移居美國，但幾乎沒有人把他當做首選。

報導指出，雖然於英國首相約翰遜 (Boris Johnson)最近承諾讓大約300萬香港人進入英國，並有機會取得英國籍，惟這項計劃只限於有英國海外國民護照(BNO)的人申請，而這些人的年齡大多較大。對於1997年後出生的年輕港人來說，在沒有BNO的情況下幫助並不大。

另外值得注意的是，約有10%的人表示，如果他們決定離開香港，美國和澳大利亞最不適合他們。

流亡港人設「避風驛」

四位流亡海外的香港民運人士設立資訊共享平台「避風驛」，提供美國、台灣、英國、德國和其他國家庇護政策訊息資源。

發起人分別是曾經參與七一攻佔香港立法會、目前流亡美國的留學生梁繼平，還有受到德國庇護的本土前線前召集人黃台仰 、流亡英國的英國駐港總領事館前職員鄭文傑，以及在台灣重新開啟銅鑼灣書店的林榮基 。

聲明強調「避風驛」會定期與法律專業團隊保持聯絡，為有需要人士轉介義務法律咨詢。

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