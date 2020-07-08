港版國安法民調：逾5成支持美國取消對港特殊待遇

《明報》援引調查報告指出，若細分受訪者的政治取向，其中有85%民主派支持者支持「假如中央政府正式在香港推行國安法，美國政府根據《美港關系法案》，不再給予香港一些有別於中國的特殊待遇」，僅有4%反對。非民主派支持者則有30%支持該論述，反對者有55%。整體而言，有大約57%的受訪者支持美國取消香港一些特殊待遇的制裁措施， 大約29%的受訪者表示反對。

香港民研於6月29至7月2日國安法生效前後，以電話隨機和網上招募方式訪問7872名香港市民。7月3日召開記者會公布了結果。對於實施《港區國安法》，香港民意研究所會繼續做民意調查。該機構強調不是鼓吹任何想法，只是如實反映市民意見。

香港01援引香港浸會大學政治及國際關系學系副教授陳家洛指出：「官方極度反對所謂外國就香港立國安法可能會引申出來的一系列制裁活動，用盡所有方法，戰狼式也好，吵架方式也好，要反制也好，官方是很反對，但似乎民年間呈現出來的意向是剛剛相反的。」

在港版國安法獲得通過以及新華社公布法案部分內容之前，路透社6月份曾委托香港民意研究所進行的民調顯示，56%受訪港人反對有關立法，當中49%更表示「強烈反對」，支持立法者有34%，其余一成表示無意見或未決定。 該項民調於6月15至18日進行，以電話隨機抽樣訪問1002名香港居民。

駐港國安公署7月8日在香港揭牌，在外牆掛起國徽，當天早上舉行升旗及揭幕儀式。立場新聞報道，香港民研副行政總裁鐘劍華指出，民意調查的用意不是要令市民憎恨政府，重要性在於調查顯示的數據。他還表示：「特區政府，北京當局只要用一個較為冷靜的方式看這些數據，解決問題的態度去處理現實的局面，其實應該知道國安法不但不可能解決香港現實面對的問題 更會香港社會的對立氣氛更嚴重。」

香港民意研究所的前身是香港大學民意研究計劃，去年宣布脫離港大，成為獨立新機構。2000年民意研究計劃被卷入港大民調風波。根據香港01報道，時任特首董建華的特別助理路祥安曾涉嫌向鐘庭耀施施壓，要求停止進行特首及政府民調。當年，港大民意研究計劃主任鐘庭耀在報章撰文，指董建華透過中間人向他施壓，要求停止進行特首及政府民調，其後港大成立獨立調查小組調查，揭發「中間人」原來是時任港大校長鄭耀宗及副校長黃紹倫，鄭耀宗當時解釋，是路祥安曾主動約見他討論民意調查。鄭耀宗及副校長黃紹倫都因事件辭職。

民意研究所是香港最具公信力的民調機構之一，計劃定期會就特首和主要官員進行民調，是重要的民情指標。在公布最新民調的發布會上，民意研究所主席鐘庭耀表示，民調在有回歸前開始進行了數十年都沒有問題，認為這種學術自由理應不受影響。

【 本文章由德國之聲授權提供】