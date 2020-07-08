國安署揭牌！陸第4個駐港機構 林鄭：實施細則非擴張警權

香港6日召開首次「維護國家安全委員會」會議，港府當晚公布「港區國安法第43條實施細則」，於7日生效，8日國安公署臨時辦公室揭牌，凌晨在被選定的銅鑼灣維景酒店掛起中華人民共和國國徽，警務處處長鄧炳強及港島總區指揮官郭柏聰昨晚到場視察，7時舉辦開幕禮。

中央社報導，公署選用位於銅鑼灣道148號的銅鑼灣維景酒店做為臨時基地。維景酒店於2002年開幕，是香港中旅集團旗下的飯店，是中國的國有企業。

維景酒店就位於香港集會遊行的聖地：維多利亞公園的對側巷內，建築可俯瞰維園和維多利亞港區。

1997年香港主權移交後，根據「香港特別行政區基本法」中共中央在香港設立了三大機構，即：中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（中聯辦）、中華人民共和國外交部駐香港特別行政區特派員公署（外交部駐港特派員公署）、中國人民解放軍駐香港部隊（駐港解放軍），國安公署是中共第四個駐港機構。

本報系聯合報報導，香港特首林鄭月娥昨天表示，港區國安法實施後的過去一周看不到香港社會有大量恐懼，相對於其他國家的國安法，香港的國安法是「相當溫和」的法律，不單沒有削弱香港人權自由，並藉此保障絕大多數香港市民合法享有的自由和權益。她還表示，實施細則反映的是保障人權，並非擴張警權。

據香港電台報導，香港法律學者張達明認為，實施細則偏離香港過往的立法和人權保障做法，反映香港和內地的司法手段已變得一樣，對珍惜「一國兩制」的人而言，香港已失去獨特性，「兩制」也不再存在。

香港記者協會昨發表題為「危城下的自由」的2020年度言論自由年報指出，「港區國安法」內容比各界預期的更為嚴苛，實施短短一周以來已出現「寒蟬效應」，傳媒更是首當其衝。

林鄭月娥昨出席行政會議前會見傳媒時表示，國安法本文已賦予港警和駐港國安公署相關執法權力，實施細則是進一步列明在何種情況、由什麼人批准下，才可運用這些措施，反映出的是保障人權，並非擴張警權，應可釋除民眾的疑慮。

被問到在「港區國安法」下，是否能確保新聞自由。林鄭回應稱，若記者能保證100%不觸犯國安法，那她也能做出相關保證。她還稱，「港區國安法」第4條列明，會尊重和保障人權，其中包括新聞自由。