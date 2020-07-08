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冷眼集／台港關係質變 兩岸疏通道變未爆彈

聯合報 / 本報記者羅印冲
香港國安法上路，蔡總統揚言反制，我駐港機構恐面臨裁撤。圖為日前陸委會「台港服務交流辦公室」揭牌。 圖／聯合報系資料照片
香港國安法上路，蔡總統揚言反制，我駐港機構恐面臨裁撤。圖為日前陸委會「台港服務交流辦公室」揭牌。 圖／聯合報系資料照片

蔡政府執政以來，兩岸關係僵，連帶台港關係也冰封，我駐港代表懸缺逾兩年，港府就是不接受，如今港版國安法衝擊在港台人，蔡總統揚言反制，我駐港機構恐面臨裁撤。台港關係走向質變，過去被視為兩岸疏通道的香港，反成為兩岸關係加速惡化的催化劑。

二○一八年六月，陸委會發布由參事盧長水接任駐港代表，但因港府遲未核發工作簽證，導致盧至今無法履新，成為遭卡關時間最久的駐港代表。我駐澳門代表也同樣懸缺，目前兩地代表都處於代理狀態。

更糟的是，據港版國安法相關細則，香港警務處長可要求台灣政治性組織或代理人，提交包含個資在內資料，若不提供可能被罰款甚至監禁。外界認為，蔡總統所謂的反制，可能包含裁撤我駐港機構等做法。如此一來，原已相當嚴峻的台港及兩岸關係，無疑更雪上加霜。

自一九九五年時任中共副總理錢其琛發表「錢七條」，港府歷來以「錢七條」為對台交往準則，包括處理具政治意涵的雙邊官方關係和駐港機構。「錢七條」提及，台灣在港機構和人員可續留存，但行動要遵守基本法、不違背「一個中國」原則；台港官方接觸、商談、簽署協議和設立機構等，都要報請北京批准。

由此可推演出，當兩岸關係融洽，台港關係可能走得更好更超前，而當兩岸關係緊繃，台港關係必然收得更快更緊迫。台港關係的收和張，都不可能超出兩岸關係的架構。

馬政府時期就是最佳對照。賴幸媛曾多次以「陸委會主委」身分訪問香港；王郁琦也曾以「陸委會主委」身分訪問澳門，並會見澳門特首崔世安，兩人互稱官銜。

如今別說駐港代表，陸委會連組長層級的官員都派不出去，一葉知秋，可見兩岸關係有多嚴峻。香港在港版國安法催化下，甚至可能成為升高兩岸緊張對立的催化劑。

港版國安法 全國人大

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