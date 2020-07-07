港版國安法要個資 臉書暫不配合

港版國安法施行細則要求社群平台提供用戶資訊及移除危及國安的內容，臉書、推特、Google、微軟和Zoom等科技業者相繼表示，他們將暫停回應港府請求，且對新版國安法進行評估。

港版國安法施行細在當地時間七日生效，將港民和外籍人士納入「國家安全」管理範圍，要求社群平台提供用戶資訊並移除危及國安的內容。

臉書發言人史東透過聲明表示，言論自由為基本人權，臉書支持民眾自由表達意見；公司正在審查並諮詢國際人權專家的意見，且臉書將暫時停止回應香港政府提供用戶資訊的要求，推特、Google、微軟和Zoom也相繼表明同樣立場。

抖音（TikTok）發言人六日表示，抖音國際版幾天內將退出香港市場。

華爾街日報報導，臉書、Twitter、Google在香港一直自由運作，未受大陸網路防火牆限制，港人也習慣透過這些社群平台表達政治理念。港版國安法上路後，部分香港民眾憂心自己過去的言論違背新法，已刪除社群帳號。

Google和推特分別表示，國安法上周生效後，他們立即暫停香港當局審閱用戶資訊的要求，推特發言人普朗基特表示，新版國安法有些條款模糊不清，「極擔憂新版國安法施行後造成的影響」。

流行於示威港人之間的通訊軟體Telegram五日表示，將暫停提供用戶資料，直到就新版國安法的適用達成共識。

根據港版國安法施行細則，香港執法當局可要求平台服務商、主機服務商或網路服務商移除相關訊息；可限制或停止任何人接觸訊息、平台或相關部分；警務人員可要求相關服務商，提供用戶身分紀錄或解密協助。

美國國務卿龐培歐六日接受廣播電台「華盛頓觀察」訪問時指，港版國安法「是一部廣泛的法律，可能讓民眾面臨終身監禁」。龐培歐說，這是一部程序無法獲得保障的法律，還擴及境外，適用與香港沒有地理或血緣關係者。

他說，香港已成為另一個由共產黨統治的城市。他也提到，不只香港，中共還侵害了新疆和西藏地區的人權，美國正在採取行動，確保中方為此負責。