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拒港國安法索個資 專家：使用者慎防

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

「雖然中國侵犯社群媒體個資情況嚴重，但企業在不同地方商業模式不同，且使用者也會自行閃躲。」針對港版國安法，臉書、谷歌、Telegram等科技公司拒絕提供港府使用者個資，前谷歌台灣業務總經理游文人接受本報專訪時表示，其實臉書、谷歌在中國都是禁用，所以影響不大，而且使用者也不會輕易就範。

中國於1日起正式實施港版國安法，裡面有條文要求社群平台，提供用戶資訊甚至移除危及國安的內容。不過目前Google、臉書、Telegram和推特等科技公司均已表示，暫停回應這項請求。但Telegram的隱私條款指出，若收到法院命令，指用戶可能涉及恐怖活動，則會向法院提供用戶的IP位置和手機號碼，這又令香港用戶感到憂心。

使用者自行趨避

國安法是否對這些大企業影響很大？游文人說，中國的限制基本上沒有太大影響，這些都是在中國境內遭到禁用、或跑很慢的軟體，一般是在離開中國後，谷歌、臉書的使用才比較多。雖然印度近日禁止中國許多軟體應用，讓商業行為受到政治影響，但在各國政府政治性的考量下，使用者自己也有選擇權

「微信註冊地裡，10個有8個是假的！」他以微信為例，由於微信註冊時需要填入來自哪裡，但是用戶所填的地區大都是假的，很多台灣的用戶也不會坦承自己來自台灣，許多人都是填沒聽過的地方，因此還是看個人如何保護自己。但以台灣金融界來說，如果需要將個資用做廣告投放使用，通常都會負責任的通知消費者。

須回到公司本身

不過本報記者問到，許多大公司將這些數據應用，用戶並不曉得該怎麼辦？游文人提醒：「個資在中國，常常連問都不問就會被政府或企業直接拿去用，導致個資容易受到盜用。」但最終還是要回到公司本身的自我要求與信譽，公司在不同國家所受的政治影響度不一樣，表現出來的商業模式也會不同，使用者也需要注意。

有媒體針對國安法施行細則中，規定台灣政治組織需要給港府涉港資料的規定，問國民黨將會如何應對？文傳會主委王育敏表示，這個問題需要先問執政黨，國民黨一向都是支持港人自治；不過民進黨隨即回應，作為台灣的民主政黨，絕對不可能配合國安法惡法，傷害香港民主。

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港版國安法 全國人大

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