聽新聞
test
0:00 / 0:00
檢討港台小組 林鄭愛將掌舵 學者：明顯公僕化
香港電台接連捲入節目風波，15日展開檢討管治及管理，專責小組由首長級政務主任、前特首辦常秘丁葉燕薇擔任主任。港台工會稱丁太無傳媒經驗，質疑政治壓倒一切。有學者稱小組以公務員為主，明顯要港台「公務員化」，料以「微管理」方式審視港台。
明報報導，商經局昨宣布由首長級政務主任丁葉燕薇出任專責小組主任，成員包括港台助理廣播處長張健華、來自行政主任、庫務會計師和管理參議主任等職系的現職公務員或退休後服務合約雇員。
丁葉燕薇被指是特首林鄭月娥愛將，兩人長相有相似之處，因而被一些人稱為「小林鄭」。
報導指出，丁葉燕薇曾任職房屋署、公務員事務局、行政長官辦公室及保安局等，2009年9月至2011年10月任發展局副秘書長（工務）時，為林鄭月娥下屬，2011至2017年任郵政署長，2017年特首選舉為候任特首辦秘書長，林太當選後，她曾任特首辦常秘，現為發展局主任（工務）特別職務。
據報導，對丁葉燕薇的任命，中大新聞與傳播學院講師梁麗娟認為，小組主要為公務員，明顯要令港台運作「公務員化」，包括跟從上級指令、勿令政府蒙羞，料會剝弱港台傳媒角色。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言