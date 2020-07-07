檢討港台小組 林鄭愛將掌舵 學者：明顯公僕化

香港電台接連捲入節目風波，15日展開檢討管治及管理，專責小組由首長級政務主任、前特首辦常秘丁葉燕薇擔任主任。港台工會稱丁太無傳媒經驗，質疑政治壓倒一切。有學者稱小組以公務員為主，明顯要港台「公務員化」，料以「微管理」方式審視港台。

明報報導，商經局昨宣布由首長級政務主任丁葉燕薇出任專責小組主任，成員包括港台助理廣播處長張健華、來自行政主任、庫務會計師和管理參議主任等職系的現職公務員或退休後服務合約雇員。

丁葉燕薇被指是特首林鄭月娥愛將，兩人長相有相似之處，因而被一些人稱為「小林鄭」。

報導指出，丁葉燕薇曾任職房屋署、公務員事務局、行政長官辦公室及保安局等，2009年9月至2011年10月任發展局副秘書長（工務）時，為林鄭月娥下屬，2011至2017年任郵政署長，2017年特首選舉為候任特首辦秘書長，林太當選後，她曾任特首辦常秘，現為發展局主任（工務）特別職務。

據報導，對丁葉燕薇的任命，中大新聞與傳播學院講師梁麗娟認為，小組主要為公務員，明顯要令港台運作「公務員化」，包括跟從上級指令、勿令政府蒙羞，料會剝弱港台傳媒角色。