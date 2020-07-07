黃之鋒等人9書 香港8大學圖書館仍借得到

「港區國安法」下，陳雲、前香港眾志秘書長黃之鋒、公民黨立法會議員陳淑莊共九本著作，被康文署轄下公共圖書館覆檢。昨以「香港高校圖書聯網（HKALL）」搜尋八間資助大學的館藏，顯示大學仍收納個別覆檢書籍，其中陳雲《香港城邦論》屬八大屬下圖書館的藏書，部分正外借，未有標示受大學覆檢；6間大學圖書館藏有黃之鋒的《我不是英雄》，以中大為例，屬下兩個圖書館有該書可供外借。

明報報導，教協會長馮偉華稱，大學應有自主權決定校內圖書館館藏，認為大學要「企硬」維持學術自主，「學術自由是大學重要基石，不是隨便因某些原因，便將書籍下架」。他說，大學應堅持讓屬下圖書館擺放持不同觀點書籍，「學者做研究時都會參考不同書本，如連大學都將某些書收起，只供某種觀的書籍，不是大學教育所為」。

報導指出，中小學方面，教育局稱港區國安法目的是防範、制止和懲治分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動和勾結外國或境外勢力危害國家安全的犯罪行為，稱學校管理層及教師應適時檢視各項學與教材料，包括圖書，如發現內容有過時或有可能涉及上述四類罪行，除非是在正向教導學生國家安全的意識及個人作為國民維護國家安全責任的背景下闡釋，否則理應移除它們，重新選材。

有40年圖書館主任經驗的優質圖書館網絡創辦人呂志剛稱，不少學校都有購入陳雲著作，因陳雲本身也是學者，部分著作也曾入選教協及香港電台合辦的「中學生好書龍虎榜」60本候選書目；至於黃之鋒的書屬流行書籍，圖書館沒必要購入。他認為，學校圖書館應先將需覆檢的九本政治書下架，保障學校。