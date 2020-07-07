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黃之鋒出庭：香港現在像「數十年前台灣」

世界日報 / 香港新聞組／香港7日電
港區國安法通過後，前香港眾志秘書長黃之鋒6日和周庭、林朗彥一起出庭，他在出庭前一天吐露心聲，感覺香港現在的情況，很像時光倒流至數十年前台灣，希望大家一切安好。圖／取自黃之鋒臉書
港區國安法通過後，前香港眾志秘書長黃之鋒6日和周庭、林朗彥一起出庭，他在出庭前一天吐露心聲，感覺香港現在的情況，很像時光倒流至數十年前台灣，希望大家一切安好。圖／取自黃之鋒臉書

港區國安法通過後，前香港眾志秘書長黃之鋒6日和周庭、林朗彥一起出庭，他在出庭前一天吐露心聲，感覺香港現在的情況，很像時光倒流至數十年前台灣，希望大家一切安好。

黃之鋒5日於臉書發文表示，近來有一個感覺，香港現在的情況，很像時光倒流至數十年前台灣，面對如同「懲治叛亂條例」與「刑法100條」的港區國安法，只望大家一切安好。

此外，已離開香港的前香港眾志常委羅冠聰，在英國每日郵報撰文，表示至今仍不能公開露面，以便繼續在國際戰線上抗爭。他認為，需遏制中國政府的擴張主義，否則台灣可能會是下一個目標。

香港民主派會議召集人陳淑莊表示，港區國安法生效至今，有警察上門向貼有標語的餐廳和議員辦事處查問，圖書館亦覆檢不同著作，顯示並非如當初建制派人士所言，立法只影響少數人，而是無遠弗屆，令市民活在恐懼和白色恐怖當中。

傳「香港眾志」因資金窘迫解散

另據北京日報引述文匯網消息指出，近日有消息人士曝出「香港眾志」解散的真相：三名「港獨頭目」黃之鋒、周庭和羅冠聰，在捲走上千萬港元的組織資金後，相繼宣布退出，並引發內部成員眾怒。最終，「香港眾志」因資金窘迫被迫解散。

該消息人士透露，在黃之鋒、周庭和羅冠聰相繼宣布退出「香港眾志」後，「香港眾志」 內部就亂了陣腳。在開會決定選出新的「領導層」之時，得知帳戶的資金已於6月29日被三人捲走，所剩無幾，瞬間引發該組織成員怒火。消息人士表示，最終「香港眾志」 因資金窘迫被迫解散。

港版國安法 全國人大

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