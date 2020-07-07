林鄭否認擴警權  拒保證新聞自由

（德國之聲中文網）《港區國安法》上周二（6月30日）實施，港府周一（7月6日）晚上突然刊憲公布「第43條實施細則」，周二（7月7日）生效。特首林鄭月娥周二早上在記者會上否認擴大警權，反而是為了保障人權。

她表示，新的細則不是賦權而是實施（implementataion），賦權來自國安法，「如果不寫明實施細則，這些權力是絕對的」，當局為了展示尊重和保障人權，遂清楚列明應用細則丶得到誰批准才可以使用，希望藉此釋除公眾疑慮，「時間和事實會證明，一般市民不會誤墮法網」。

但林鄭同時表明，細則不容司法覆核，往後國安委的工作也不予公開丶不受法律挑戰丶不受干涉；當港版國安法與本地法律相沖，前者具有凌駕性。

林鄭：記者要保證不犯國安法

第43條細則列明警方權力，7項執法措施大致包括：一）無法庭手令可進入處所搜證；二）限制受查人士離境；三）凍結丶限制及充公危害國安的財產；四）要求網路平台服務商移除危害國安的訊息；五）向外國及台灣政治性組織及其代理人要求就涉港活動提供資料；六）進行截取通訊及秘密監察的授權申請；七）提供資料和提交物料。根據規定，違者可被判罰款10萬元，監禁6個月至2年。

有英文網媒記者在會上指，外國記者會（FCC）曾多次去信港府，要求當局澄清會否影響新聞自由，問林鄭月娥能否作出100%保證（100% guarantee）新聞自由受保障。林鄭反指，國安法清楚訂明4類罪行和行為，「如果外國記者會及所有香港的記者能夠給我100%保證，他們不會干犯這條法律下的罪行，我就可以做同樣的保證」。

被問及有關措施是否為了保護被網絡起底的警員，林鄭月娥強調，只涉及4類危害國家安全行為，並非針對過去一年某些群組受欺凌的行為。

對於Telegram丶Facebook丶WhatsApp等軟件已表態暫拒配合港府要求，以及反送中歌曲《願榮光歸香港》會否繼「光復香港」口號後被禁，林鄭月娥沒有回應。

「奉公守法完全不用擔心」

此外，林鄭月娥在記者會上主動澄清「三個謬誤」，第一是國安法宣布一國兩制已死。她表示情況剛剛相反，引用港澳辦副主任張曉明指「一國更牢固，兩制空間就更大」，又形容「任何人認為國安法破壞一國兩制，是別有用心」。

第二個「謬誤」是國安法侵犯人權自由丶制造大量恐懼。林鄭月娥稱「過去一周看不到任何大量恐懼」，重申該法律只是針對四類違法行為，並不存在有人會誤墮法網，又指各國法律專家都認為港版國安法「相當溫和」，她強調「如果市民奉公守法，應該完全不用擔心」。

第三個「謬誤」是國法法應由香港立法。林鄭月娥稱，國家安全一定屬於國家事務，國安法是全國性法律，當然由內地決定做，又指香港的政治現實是立法會無法理性討論國安法。

反駁被蒙在鼓裡

林鄭月娥又反駁她在立法過程中被蒙在鼓裡的説法，強調中央多次聽取意見，例如6月3日中央港澳協調小組組長韓正在北京接見行政長官及主要官員。她稱6月23日以英文回答記者提問時承認沒看過有關草案的詳細全文（complete details of the proposed legislation），後來被指未看過條文，她形容「這個幻想力和誇大能力，大開眼界」。

林鄭月娥表示「難以理解」為何一些西方國家對國安法如此投入地評論，她引述看過有文章指，原因可能是中國崛起。她重申，國安委工作不會公開，但未來她和主要官員將繼續解説國安法，加強在社區宣傳和學校教育，防止市民和學生「被誤導」。

【 本文章由德國之聲授權提供】