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他插港獨旗！港區國安法首宗案件開庭 報告不准保釋

世界日報 / 記者林汪靜╱綜合報導
香港首宗涉嫌觸犯港版國安法的案件，6日在西九龍裁判法院提堂(到法庭應訊)，23歲男子唐英傑涉嫌騎機車衝撞十名警員，且機車上插著「港獨」旗幟，被指控涉及一項煽動他人分裂國家罪和一項恐怖活動罪，案件押後至10月6日再訊，且不准保釋。 香港中國通訊社
香港首宗涉嫌觸犯港版國安法的案件，6日在西九龍裁判法院提堂(到法庭應訊)，23歲男子唐英傑涉嫌騎機車衝撞十名警員，且機車上插著「港獨」旗幟，被指控涉及一項煽動他人分裂國家罪和一項恐怖活動罪，案件押後至10月6日再訊，且不准保釋。 香港中國通訊社

香港首宗涉嫌觸犯港版國安法的案件，6日在西九龍裁判法院提堂(到法庭應訊)，23歲男子唐英傑涉嫌騎機車衝撞十名警員，且機車上插著「港獨」旗幟，被指控涉及一項煽動他人分裂國家罪和一項恐怖活動罪，案件押後至10月6日再訊，且不准保釋。

據香港中通社報導，唐英傑上周因骨折住院未出庭應訊，6日他身穿案發當日的急救員服裝、左手纏了繃帶，坐著輪椅由警方押送出庭應訊。法院外有民眾聲援唐英傑，警方亦加派人手維持秩序。

控方指出，1日下午，唐英傑在香港灣仔騎乘一輛插有「港獨」口號旗幟的摩托車，越過三道警方防線，警方多次告誡停車但唐未聽從勸阻，越過第三道警方防線時撞向十名警員，導致至少三名警員受傷。

控方認為案情相當嚴重，反對被告的保釋申請。辯方表示明白控方有進一步調查需要，建議押後案件兩個月。辯方續指，被告過往沒有刑事定罪紀錄，願意以合共30萬港元(合3萬8700美元)人事擔保條件獲取保釋。

案件續由香港特首林鄭月娥委任負責處理危害國家安全犯罪案件的指定法官之一、西九龍裁判法院總裁判官蘇惠德審理。蘇惠德表示，考慮控辯雙方陳詞，鑑於案情嚴重性和複雜程度，拒絕唐英傑保釋，他必須還押看管，案件押後至10月6日再訊。

港版國安法 全國人大

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