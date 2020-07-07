臉書和谷歌暫拒港府索用戶數據

(德國之聲中文網) 針對《港區國安法》要求社群平台提供用戶資料，臉書、谷歌公司和推特周一 (7月6日)表示，在謹慎評估新法影響前，暫時不會配合。

同時擁有WhatsApp和Instagram的臉書在聲明中表示，在進一步評估國安法影響前，暫停對其所有服務的審查機制。

Alphabet旗下的谷歌和推特則表示，國安法上周生效後，他們立即暫停審查香港當局索取用戶數據的要求。推特表示對該法律的影響表示 「嚴重關切」。

對此，秘密即時通訊軟體Signal在推特上則語帶諷刺地說:「我們也宣布停止(交出用戶數據)，但我們一直沒向香港警方交出用戶數據過。而且，我們也沒有用戶數據可交。」

針對新法中規定社群媒體要移除違反國安的內容，谷歌說，將繼續審查香港政府提出的相關要求。對此，推特拒絕置評，而臉書則沒有回應。

香港言論自由受考驗

社交媒體通常會對違反當地法律但不違反平台規則的帖子進行本地化限制。根據其透明度報告，臉書在2019下半年在香港限制了394個這樣的內容，高於上半年的8個。

在香港這個區域性金融中心，互聯網一直沒有受到中國大陸實施的防火牆影響。中國大陸不能用的谷歌、推特和臉書在這裡都可以自由使用。

蘋果公司周一表示，並不會直接從香港政府收到有關用戶內容的請求。相反地，公司要求香港當局根據美港法律互助條約提交請求。美國司法部收到這些請求後，才會審查是否符合法律規定。

蘋果在一份聲明中說:「我們正在評估新法，此法生效不到一周，自法律生效以來，我們還沒有收到任何內容審查的要求。」

《港區國安法》新規

根據《港區國安法》施行細則，若香港警務處處長合理懷疑在電子平台上發布的電子資訊，可能危害或導致國安罪行，可在香港保安局局長批准下，要求相關發布人士、平台服務商、主機服務商或網路服務商移除危害國家安全的訊息；限制或停止任何人接達該訊息；或限制或停止任何人接達該平台或相關部分。

施行細則還包括，若相關訊息發布人未即時合作，相關資訊會繼續在網路嚴重影響公眾，警務人員可向裁判官申請手令檢取有關電子器材，並作出行動盡快移除該訊息。相關人員也可在指定情況向裁判官申請發出手令，授權警務人員，要求相關服務商按情況所需提供有關身分紀錄或解密協助。

鄒宗翰/楊威廉 (路透社等)

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