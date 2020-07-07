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英國介入國安法爭議 北京以投資要脅

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 中國駐英大使劉曉明周一 (7月6日)指責英國「粗暴干涉」中國內政，對英國為約300萬香港居民提供獲得英國公民身份的途徑表達不滿。

他說：「此舉是對中國內政的粗暴干涉，公然踐踏國際關系的基本准則。」

他也批評英國政府持續對香港事務發表不負責任的言論，也說這些作法可能會損害未來的中國投資。

英國方面堅持新法「明顯而嚴重 」地違反了1984年的《聯合聲明》。英國外交大臣拉布（Dominic Raab）否認劉曉明的指控，並表示中國違背保障港人自由的《聯合聲明》。

他說：「這是一個信任問題，世界上很多國家都在問這個問題：中國是否履行了國際義務？」

國安法影響英國使用華為決定

外界仍在觀望英國首相約翰遜的態度。雖然他稱自己是 「親中派」（sinophile），但他也曾說過「要為我們的香港朋友撐腰」。

此外，他在華為參與英國5G基礎設施開發的臨時決定上措辭強硬，稱將保護關鍵基礎設施不受「敵對國家供應商 」的影響。

約翰遜面臨美國和一些英國議員的壓力，要求以安全為由禁止華為。英國媒體部長周一則表示，針對華為的決定並非不會改變。

劉曉明表示，中國希望與英國保持友好關系，但他補充說:「如果你想成為中國的敵對國家，你就必須承擔後果」。

他強調，在華為的決定上轉彎，將損害英國作為一個開放、商業友好環境的形象。

他說:「中國商界都在關注你如何處理華為。如果你排擠了華為，就會給其他中國企業發出一個非常不好的信息。」

鄒宗翰/楊威廉 (路透社等)

本文章由德國之聲授權提供】

港版國安法 全國人大

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