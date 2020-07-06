快訊

獨／新型學測111年上路 5成高一生不適應新式答題卷

一定是你沒買！威力彩又槓龜 週四頭獎上看14.6億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

港版國安法上路 德外交部提醒國民「自我審查」

德國之聲 / 德國之聲

外交部在其官方網頁上指出，7月1日開始生效的港版國安法規定，與分裂、顛覆、恐怖主義以及境外勾結等相關的罪行有可能被判至終身監禁。外交部提醒這些罪名的定義不是非常清晰。另外外國人在香港境外的行為也有可能被適用於新實施的國安法。同時不能排除在港德國公民也有可能利用港版國安法被判罰的情況。外交部還指出，港版國安法的實施已經在香港引發新一輪抗議以及警察的新一輪抓捕，這也有可能會導致更多的抗議活動和沖突。

在這種情況下，德國外交部提醒國民謹慎言行，「即便是在社交媒體上的政治表述也可能被看作是相關的」言行；在港德國公民則應定期了解香港當地局勢發展變化，追蹤香港本地媒體的報道；避免前往發生抗議示威以及出現大規模人員聚集的場所；遵循香港當地的安全指示。

德國聯邦議院外交委員會主席羅伯特·呂特根（ Norbert Röttgen）在推特上指出，中國正在大幅干涉香港人的自由權利。德國外交部非但不明確譴責這種不公不正，反而是警告德國公民謹慎批評中國。這正是中國想獲得的自我審查效果。德國必須保護自己的公民，但不是按照中國提出的條件來保護。

據《法蘭克福匯報》報道，上周四（7月2日），德國聯邦總理默克爾在同歐盟委員會召開完視頻會議之後繼續對批評中國采取謹慎的態度。當有記者問道，歐盟和德國是否應該像美國那樣，（因港版國安法）而對最重要的貿易伙伴國中國采取制裁行動？默克爾回應說，德國同中國之間的關系「重要」且具有「戰略意義」。

默克爾說，德國應該尋求同中國的對話，了解基本法中規定的香港享有的「一國兩制」原則是否在港版國安法實施後還繼續「存在」，但是在全球氣候保護的議題上，歐盟依賴於中國的參與和支持。 默克爾還說，中國是一個需要建立起「信任關系」的國家。在信任關系中，雙方「在相互尊重的前提下都可以表達各自的觀點和看法」。

本文章由德國之聲授權提供】

港版國安法 全國人大

延伸閱讀

首宗觸犯港版國安法案件今開庭 23歲男持港獨旗被控告

港版國安法通過後 香港國安委6日舉行首次會議

馬英九拿國安五法類比港版國安法 民進黨：荒謬不恰當

憂心港版國安法 港民海外尋找新工作、住房

相關新聞

首宗觸犯港版國安法案件今開庭 23歲男持港獨旗被控告

香港首宗涉嫌觸犯港版國安法的案件6日在西九龍裁判法院提堂（到法庭應訊），一名23歲男子唐英傑騎機車撞10名警員，且機車上...

港版國安法通過後 香港國安委6日舉行首次會議

根據「中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法」（港版國安法）第十二條，香港3日成立維護國家安全委員會（國安委），國安...

港版國安法上路 德外交部提醒國民「自我審查」

外交部在其官方網頁上指出，7月1日開始生效的港版國安法規定，與分裂、顛覆、恐怖主義以及境外勾結等相關的罪行有可能被判至終身監禁。外交部提醒這些罪名的定義不是非常清晰。另外外國人在香港境外的行為也有可能被適用於新實施的國安法。

香港國家安全委員會舉行首次會議 駱惠寧出席

香港維護國家安全委員會今日舉行首次會議，全體10名成員出席，由北京指派的國安事務顧問、中聯辦主任駱惠寧列席會議。

Telegram：暫不對外提供香港用戶資訊

「港區國安法」生效後，許多「反送中」示威者使用的通訊軟體Telegram表示，在國際間對香港的政治變化取得共識前，暫停處...

港律政司長鄭若驊：持「光時」物品被捕 未必起訴

港區國安法實施不足一周，有示威者因被搜出「光復香港 時代革命」文宣、衣物被捕，港府上周聲明稱「光時」口號有港獨、顛覆國家政權等含意，明報報導，律政司長鄭若驊昨於電視節目卻稱，並非持有物品就要擔心違反罪行，可能最終未必起訴，又稱港府有其態度，但指法庭裁決時會全盤考慮所有證據。

港區國安法下… 政治書出版喊「噤」

港區國安法生效，政治書籍成了敏感話題。明報報導，由傳媒人組織而成的「傘下的人」年初籌備出版反修例運動人物訪問書籍，轉交台灣出版社出版，但出版工作暫緩；去年6月被催淚彈射傷眼的教師楊子俊，計畫本月中出版反修例運動參與者結集，5月底連遭三間印刷商拒印。

港國安法英文版終出爐 中英版本不符？

中英文同為香港法定語言，但「港版國安法」生效後3天丶即7月3日，英文版全文始出爐，被指對外商及外籍人士不公，中英文版不符也引起爭議。

憂心港版國安法 港民海外尋找新工作、住房

很多香港居民近期在海外尋找新工作和住房，他們擔心北京頒布的港版國安法將破壞權利，並預示香港這個自由城市將迎來新的威權時代...

國安法紅線未明 港反送中書籍轉交台灣書商出版

「港區國安法」生效，但著書是否違法仍未有明確定義，由香港記者組成的「傘下的人」原定出版「反送中」人物訪談，但擔心觸法並被...

港民主派議員陳淑莊：港版國安法令市民陷白色恐怖

香港民主派會議召集人陳淑莊表示，港版國安法執行情況和準則有很多不清楚的地方，她並舉例指出，7月2日政府才發聲明，指「光復...

港國安法通過後首出庭 黃之鋒：港像「數十年前台灣」

港版國安法通過後，前香港眾志秘書長黃之鋒6日和周庭、林朗彥一起出庭，他在出庭前一天吐露心聲，感覺香港現在的情況，很像時光...

熱門新聞

兒媳嫁公公、岳父娶婆婆 這家人「結離婚十次」原因不單純

港國安法通過後首出庭 黃之鋒：港像「數十年前台灣」

馬英九看港版國安法 「台灣國安五法不遑多讓」

OL訂購20斤生猛小龍蝦直送公司 忘帶回家變「大暴走」悲劇

被控煽惑等罪 周庭認罪、黃之鋒否認控罪

暴雨逾月！長江逾千公里 超警戒水位

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。