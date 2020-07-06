港版國安法上路 德外交部提醒國民「自我審查」

外交部在其官方網頁上指出，7月1日開始生效的港版國安法規定，與分裂、顛覆、恐怖主義以及境外勾結等相關的罪行有可能被判至終身監禁。外交部提醒這些罪名的定義不是非常清晰。另外外國人在香港境外的行為也有可能被適用於新實施的國安法。同時不能排除在港德國公民也有可能利用港版國安法被判罰的情況。外交部還指出，港版國安法的實施已經在香港引發新一輪抗議以及警察的新一輪抓捕，這也有可能會導致更多的抗議活動和沖突。

在這種情況下，德國外交部提醒國民謹慎言行，「即便是在社交媒體上的政治表述也可能被看作是相關的」言行；在港德國公民則應定期了解香港當地局勢發展變化，追蹤香港本地媒體的報道；避免前往發生抗議示威以及出現大規模人員聚集的場所；遵循香港當地的安全指示。

德國聯邦議院外交委員會主席羅伯特·呂特根（ Norbert Röttgen）在推特上指出，中國正在大幅干涉香港人的自由權利。德國外交部非但不明確譴責這種不公不正，反而是警告德國公民謹慎批評中國。這正是中國想獲得的自我審查效果。德國必須保護自己的公民，但不是按照中國提出的條件來保護。

據《法蘭克福匯報》報道，上周四（7月2日），德國聯邦總理默克爾在同歐盟委員會召開完視頻會議之後繼續對批評中國采取謹慎的態度。當有記者問道，歐盟和德國是否應該像美國那樣，（因港版國安法）而對最重要的貿易伙伴國中國采取制裁行動？默克爾回應說，德國同中國之間的關系「重要」且具有「戰略意義」。

默克爾說，德國應該尋求同中國的對話，了解基本法中規定的香港享有的「一國兩制」原則是否在港版國安法實施後還繼續「存在」，但是在全球氣候保護的議題上，歐盟依賴於中國的參與和支持。 默克爾還說，中國是一個需要建立起「信任關系」的國家。在信任關系中，雙方「在相互尊重的前提下都可以表達各自的觀點和看法」。

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