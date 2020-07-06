港律政司長鄭若驊：持「光時」物品被捕 未必起訴

港區國安法實施不足一周，有示威者因被搜出「光復香港 時代革命」文宣、衣物被捕，港府上周聲明稱「光時」口號有港獨、顛覆國家政權等含意，明報報導，律政司長鄭若驊昨於電視節目卻稱，並非持有物品就要擔心違反罪行，可能最終未必起訴，又稱港府有其態度，但指法庭裁決時會全盤考慮所有證據。

據報導，資深大律師清洪5日於「香港基本法頒布30周年法律研討會」上被問及，如單是高呼「香港獨立」、「一國兩制結束」，會否受檢控。清洪稱不認為單講口號便是違反區國安法，而要視乎意圖、情。不過，港大法律學院教授陳弘毅認為，叫口號的人有可能觸犯第21條，即煽動罪。

報導稱，法律界選委、大律師黃宇逸稱，法庭判案時不需要、也不應接納港府看法作為證供的一部分。他認為，不同人喊口號會有不同意思如單純因喊口號或揮動旗幟，就指控是煽動分裂國家，並不合理。

報導指出，公民黨黨魁、大律師楊岳橋質疑，法庭一般而言，應先聽畢陳辭，再按事實、證據判斷，他質疑港府先高調發表聲明指「光時」口號違法，當有人被捕，港府又再稱由法庭處理，「對被告的人是否很不公平？原來（港府）只是陳述自己想法而已」。

報導說，鄭若驊昨於無線電視節目「講清講楚」稱，警方逮捕門檻只是有合理懷疑，並非持有物品就要擔心違反罪行，「而是令警方有懷疑、可能要調查，最終未必起訴都說不定」。她表示，港府一定有其態度，但法庭做事是按事實，客觀、整體去看，「很少判這4、8、12個字是怎樣，而是看整宗案件，被控人士符合哪些罪行的行為、有無犯罪意圖」。