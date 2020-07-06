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港區國安法下… 政治書出版喊「噤」

世界日報 / 香港新聞組／香港6日電

港區國安法生效，政治書籍成了敏感話題。明報報導，由傳媒人組織而成的「傘下的人」年初籌備出版反修例運動人物訪問書籍，轉交台灣出版社出版，但出版工作暫緩；去年6月被催淚彈射傷眼的教師楊子俊，計畫本月中出版反修例運動參與者結集，5月底連遭三間印刷商拒印。

據報導，隨港區國安法生效，「傘下的人」團隊表示暫緩出版工作，因要商討如何處理書中涉及「光復香港 時代革命」或其他敏感內容，未決定會否刪去；團隊稱訪問中僅引述受訪者說話。資深大律師湯家驊表示，如文章引述他人說話、出版社出版有關書籍是否構成犯罪，要「搞清楚意圖」方可定論；港大法律學院教授陳弘毅則表示，寫文章批評政府但不涉鼓吹武力，不構成犯罪。

報導稱，「傘下的人」2015年曾出版雨傘運動書籍「被時代選中的我們」，其後也出版香港時事書籍；聯絡人阿木表示，今年初與20多名寫手籌備一本關於反修例運動的書，名為「我們最後的進化」。他稱書中約有30篇人物訪問，包括前線示威者、示威中的傷者等。

報導指出，阿木表示過往他們一直與香港的「白卷出版社」合作，但雙方徵詢法律意見後，擔心警方或會「拉人封艇」，透過搜查出版社將受訪者「起底」，故改由台灣出版社出版。港區國安法生效後，台灣出版社也有問他們需否「諗一諗」。

報導說，次文化堂社長彭志銘表示，即使印刷商沒拒印，出版社也會主動修改字眼，「唔想累人」。楊子俊說，會調整書中提及「光復香港 時代革命」或港獨的內容，但未知會刪走還是以符號代替。其創立的出版社本月參與書展，他表示即使「致自由」如期出版，也傾向不在書展出售，因有「藍絲」號召「監察書商」，擔心影響職員及市民安全。他表示該書會在網上銷售，也會聯同出版政治書團體組織發行網絡，「獨立書店會有興趣」。

另據文匯報報導，有書店職員雖表示會留意書籍的內容，但又稱現時仍未有明文規定須禁售哪些書籍。部分以往有售不少敏感政治書籍的樓上書店，已不見有擺放涉及「港獨」等敏感書籍。被問及是否主動將該些書籍下架時，有書店職員未有正面回應，只表示所有出售的書籍已放在書架上，又細聲說：「做書局要低調些。」

港版國安法 全國人大

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