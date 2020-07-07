港區國安法／加暫停引渡協議 其他國家觀望中

世界日報 / 香港新聞組／香港5日電

港區國安法可能衝擊香港和中國大陸與他國簽署的引渡協議。加拿大日前已宣布暫停與香港間的引渡協定，以抗議「港區國安法」的施行。其他國家是否跟進，引起關注。

據中國與香港官方資料顯示，除加拿大外，英、美等19國與香港簽有引渡協定；還有39國與中國簽有引渡協議。

由於全球共52國與中國、香港其中之一簽訂引渡合作，且已生效，而「港區國安法」載明，不具香港永久居民身分者在香港以外地區犯罪，也在此法管轄範圍內，外界因此憂心入境上述國家，都有可能面臨「送中」的風險。

根據中國司法部官網公告，截至2019年9月，全球共有55國與中國簽訂引渡條約，其中已生效的國家有39國，大部分集中在亞洲、中東及非洲，例如南韓、蒙古、菲律賓、越南、泰國、印尼、柬埔寨、寮國、斯里蘭卡、巴基斯坦等。

歐洲及美洲有14個與中國簽訂引渡協議且已生效國家，包括：法國、義大利、葡萄牙、西班牙、俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭、保加利亞、立陶宛、羅馬尼亞，以及巴西、秘魯、墨西哥等。此外，與中國簽署引渡協議但尚未生效的國家共16國。

根據香港律政司公告，截至今年4月20日，共19國與香港簽有移交逃犯協定，且已生效。分別為：南韓、印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、南非、英國、捷克斯洛伐克、芬蘭、德國、愛爾蘭、荷蘭、葡萄牙、加拿大、美國、澳洲、紐西蘭。此外，法國也已與香港簽署引渡協定，但尚未生效。

「港區國安法」規定，不具有香港永久居民身分的人士即使不住在中港澳，只要其「犯罪的行為或結果」有一項發生在香港，就會被認定是在香港犯罪，已觸犯該法；若踏上中國土地，或搭乘於中港澳地區註冊的交通工具，都有可能被送往香港或中國大陸審判。因此，一些人擔憂，未來若有外籍人士涉入香港問題，甚至是發生商業糾紛，這些國家都可能配合北京要求而將「逃犯」送往中國。

港版國安法 全國人大

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