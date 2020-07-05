黃之鋒等人書籍 遭香港公共圖書館下架

據德新社報道，一系列由香港民主運動代表人物撰寫出版的書籍目前在香港公共圖書館無法借閱。圖書館網上搜索系統顯示這些書籍目前處於「覆檢中」。

據香港01報道，暫時不提供借閱的書籍至少為9本，其中包括嶺南大學中文系前助理教授陳雲撰寫的《香港城邦論》，《香港城邦論2》，《身土不二》，《香港保衛戰》，《城邦主權論》及《香港遺民論》；前「香港眾志」秘書長黃之鋒的《我不是英雄》和《我不是細路：十八前後》；另外還有公民黨立法會議員陳淑莊的《邊走邊吃邊抗爭》。報道稱，「覆檢」涉及的9本書在香港各家圖書館中的館藏總量為400多本。

香港01的報道中還提到，備受關注的《香港民族論》暫時未受到影響，仍可以自由借閱。

《香港民族論》是香港大學學生會於2014年9月出版的政治理論書籍，由官方編輯委員會學苑編著。書本輯錄學苑於同年2月就「香港民族 命運自決」專題所發表的四篇文章，另外加上吳叡人、練乙錚、孔誥烽、徐承恩及蘇賡哲五位知識分子的撰文，其中主要是試圖論證香港民族主義的合理性和必要性。

黃之鋒在推特上表示：「港版國安法不僅是一種懲罰措施，同時還把中國大陸實施的審查制度強加到國際金融城市（香港）。……根據這項法律，禁書只是一步之遙。」他認為，「香港現在已經變成了21世紀的『奧威爾式的社會』」。

他還在臉書上指出，被覆檢的《我不是細路：十八前後》於2013年出版，書中內容不涉及主權憲法問題，當時亦未開始進行國際工作。他認為，「白色恐怖不斷彌漫，反映國安法為以言入罪的工具」。

香港康樂及文化事務署表示，「管轄下香港公共圖書館的館藏發展工作以《聯合國教育，科學及文化組織公共圖書館宣言》所訂原則為指引，館藏必須符合香港法律的規定。隨著《港區國安法》立法，香港公共圖書館必須確保圖書館藏遵守有關法例的規定，為避免觸犯有關規定，香港公共圖書館將覆檢某些書籍的內容會否違法，而有關書籍將暫時不會給予公眾借閱和作參考用途」。

路透社報道稱，目前尚不清楚香港公共圖書館最終會對多少圖書進行「覆檢」。諾貝爾和平獎獲得者劉曉波生前出版的兩本書目前在網上搜索系統中仍可以檢索到。

6月30日，中國全國人大常委會全票通過了港版國安法。7月2日深夜，香港特區政府發言人發表聲明稱，「光復香港 時代革命」口號在今時今日，是有港獨、或將香港從中華人民共和國分離出去、改變特區的法律地位、或顛覆國家政權的含義。

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