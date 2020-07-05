快訊

最多候選人東京都知事選舉落幕 小池百合子成功連任

黃之鋒等人書籍 遭香港公共圖書館下架

德國之聲 / 德國之聲中文網
前「香港眾志」秘書長黃之鋒。 圖／德國之聲中文網提供
前「香港眾志」秘書長黃之鋒。 圖／德國之聲中文網提供

據德新社報道，一系列由香港民主運動代表人物撰寫出版的書籍目前在香港公共圖書館無法借閱。圖書館網上搜索系統顯示這些書籍目前處於「覆檢中」。

據香港01報道，暫時不提供借閱的書籍至少為9本，其中包括嶺南大學中文系前助理教授陳雲撰寫的《香港城邦論》，《香港城邦論2》，《身土不二》，《香港保衛戰》，《城邦主權論》及《香港遺民論》；前「香港眾志」秘書長黃之鋒的《我不是英雄》和《我不是細路：十八前後》；另外還有公民黨立法會議員陳淑莊的《邊走邊吃邊抗爭》。報道稱，「覆檢」涉及的9本書在香港各家圖書館中的館藏總量為400多本。

香港01的報道中還提到，備受關注的《香港民族論》暫時未受到影響，仍可以自由借閱。

《香港民族論》是香港大學學生會於2014年9月出版的政治理論書籍，由官方編輯委員會學苑編著。書本輯錄學苑於同年2月就「香港民族 命運自決」專題所發表的四篇文章，另外加上吳叡人、練乙錚、孔誥烽、徐承恩及蘇賡哲五位知識分子的撰文，其中主要是試圖論證香港民族主義的合理性和必要性。

黃之鋒在推特上表示：「港版國安法不僅是一種懲罰措施，同時還把中國大陸實施的審查制度強加到國際金融城市（香港）。……根據這項法律，禁書只是一步之遙。」他認為，「香港現在已經變成了21世紀的『奧威爾式的社會』」。

他還在臉書上指出，被覆檢的《我不是細路：十八前後》於2013年出版，書中內容不涉及主權憲法問題，當時亦未開始進行國際工作。他認為，「白色恐怖不斷彌漫，反映國安法為以言入罪的工具」。

香港康樂及文化事務署表示，「管轄下香港公共圖書館的館藏發展工作以《聯合國教育，科學及文化組織公共圖書館宣言》所訂原則為指引，館藏必須符合香港法律的規定。隨著《港區國安法》立法，香港公共圖書館必須確保圖書館藏遵守有關法例的規定，為避免觸犯有關規定，香港公共圖書館將覆檢某些書籍的內容會否違法，而有關書籍將暫時不會給予公眾借閱和作參考用途」。

路透社報道稱，目前尚不清楚香港公共圖書館最終會對多少圖書進行「覆檢」。諾貝爾和平獎獲得者劉曉波生前出版的兩本書目前在網上搜索系統中仍可以檢索到。

6月30日，中國全國人大常委會全票通過了港版國安法。7月2日深夜，香港特區政府發言人發表聲明稱，「光復香港 時代革命」口號在今時今日，是有港獨、或將香港從中華人民共和國分離出去、改變特區的法律地位、或顛覆國家政權的含義。

本文章由德國之聲授權提供】

港版國安法 全國人大

相關新聞

黃之鋒等人書籍 遭香港公共圖書館下架

據德新社報道，一系列由香港民主運動代表人物撰寫出版的書籍目前在香港公共圖書館無法借閱。圖書館網上搜索系統顯示這些書籍目前處於「覆檢中」。

張建宗：藏有揮舞港獨旗幟是挑戰底線 違反港版國安法

香港政務司司長張建宗5日在網誌中表示，1日有示威者作出暴力違法行為，甚至嚴重傷害警務人員，令人髮指。還有參與違法和暴力活...

港版國安法通過 德國內政部長：當心「來自中國的混合威脅」

德國聯邦內政部長澤霍費爾（Horst Seehofer）在接受《周日版世界報》采訪時說：「我們知道中國人對我們的關鍵性基礎設施建設很感興趣。但這和我們在冷戰時期經歷的會有所差別。」

【重磅快評】人道救援髮夾彎 如何對港築巢引鳳？

香港國安法上路，舉世關注，陸委會在7月1日生效日同時掛牌運作「台港服務交流辦公室」，看似劍及履及撐香港，但之前陸委會信誓...

中國公安部長：四個全力 貫徹執行港區國安法

中國國務委員兼公安部長趙克志4日針對「港區國安法」下達「四個全力」，包括全力支持配合駐港國家安全公署各項工作，全力「指導...

日本對制裁中國態度謹慎 與美國保持距離

「港區國安法」生效後，美國等國揚言制裁中國。但共同社報導，日本政府擔心中日關係轉冷將嚴重影響日本經濟，因此在制裁上反而持...

《國安法》吐心聲 港人盼國際接納移民

「蔡總統說要撐香港，能開放香港人來台，就是對香港的實質幫助。」接受的本報專訪的香港傳媒工作者韋明玉（匿名）說。香港人雖有許多是有能力移民的，卻依然掙扎徬徨，不願離開香港。

日媒指北京將派數百武警駐港 港府：不評論揣測性報導

港版國安法生效，日本共同社昨日引述消息指，北京將派遣200至300名武警以觀察員身分駐港，以貫徹港版國安法。據星島網報導...

港澳辦指可續立國安法例 分析：可能增加罪行

中國國務院港澳辦副主任鄧中華表示，全國人大常委會可根據香港情況，繼續制定相關法律，就危害國安行為定罪量刑。學者劉兆佳分析...

港版國安法引西方制裁 港府批：「擺明車馬」干涉內政

香港政務司司長張建宗表示，特區政府已根據港版國安法成立由行政長官擔任主席的香港國安委 ，公務員隊伍作為特區政府的主力，應...

港區國安法遭批違反程序 林鄭月娥：癡人說夢

香港特首林鄭月娥昨天表示，在當前香港政治現實下，難以寄望特區的行政及立法機關可以完成本地立法，維護國家安全。外界批評「港...

違港區國安法 官員：可理解為終身喪失參選資格

香港律政司長鄭若驊4日受訪時表示，違反「港區國安法」者，一旦被定罪，可理解為終身喪失參選公職的資格（俗稱DQ，disqu...

熱門新聞

港版國安法效應！批評中共者 入境香港就可能坐牢

規避港版國安法 香港人開始用「暗語」表達抗議

後疫情時代 中共前官員：做好中美鬥爭升級準備

日本共同社：北京將派300武警赴港 以觀察員名義進駐

書籍遭禁...香港圖書館下架黃之鋒等人著作 職員：要覆檢

半年增重40公斤！30歲吃播主狂嗑肉 突發腦中風搶救7日亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。