港版國安法通過 德國內政部長：當心「來自中國的混合威脅」

德國聯邦內政部長澤霍費爾（Horst Seehofer）在接受《周日版世界報》采訪時說：「我們知道中國人對我們的關鍵性基礎設施建設很感興趣。但這和我們在冷戰時期經歷的會有所差別。」

澤霍費爾在接受采訪時說，新冠疫情期間就可以清楚地看出來，中國是一個「系統性競爭對手」，中國「堅定地維護自己的利益」。

澤霍費爾表示，一開始北京對外只公布了很少的信息，現在又在盡全力「讓外界表揚它是如何應對疫情的」。與此同時，中國「以幫助者的姿態向全世界提供口罩」。

雖然澤霍費爾對中國提出大量批評，但他還是表示，德國應該保持與中國的對話。他還解釋說，「來自中國的混合威脅」指代的是，一個國家除了采取軍事手段之外，還會利用經濟層面的壓力以及輿論宣傳、黑客行動達到自己的目的。

對於目前香港的局勢，澤霍費爾表示，德國「高度關注」香港局勢的發展。在被問到德國是否准備為香港反對派人士提供庇護的問題時，澤霍費爾回應說：「政治庇護是一項個體性的權利。不會因為一個個體來自於某一個國家，就會自動獲得難民身份或者難民申請被自動拒絕。」他強調，更重要的是要對如下的情況進行審核，「是否有人因其持有的政治觀點和宗教態度而需要為自己的健康或者生命做出擔憂」。

雖然國際社會提出了大量的批評和質疑，中國還是通過了港版國安法。這是迄今以來對香港自治地位的最大程度干涉。

歐洲議會外交事務委員會主席麥克阿裡斯特（David McAllister）提出，歐盟應該對中國采取更強硬的手段。麥克阿裡斯特在接受《周日版世界報》采訪時說，應該聯合國際盟友共同向北京施壓。

德國自民黨聯邦議會黨團副主席拉姆茲多夫（Alexander Graf Lambsdorff）表示，「北京當局踐踏了香港人的基本權利」。

慕尼黑安全會議的主席伊申格爾(Wolfgang Ischinger)呼籲歐洲人保持團結。他說：「現在最重要的是歐盟應該下定決心，發出共同的聲音，制定統一的歐中政策」。

洪沙/張筠青 （德新社、法新社）

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