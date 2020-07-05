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《國安法》吐心聲 港人盼國際接納移民

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
香港警方舉旗，警告市民反《國安法》的行動。(photo by wikipedia)
香港警方舉旗，警告市民反《國安法》的行動。(photo by wikipedia)

「蔡總統說要撐香港，能開放香港人來台，就是對香港的實質幫助。」接受的本報專訪的香港傳媒工作者韋明玉（匿名）說。香港人雖有許多是有能力移民的，卻依然掙扎徬徨，不願離開香港。

盼國際實質援助

港版《國安法》生效後，香港受到國際間強烈關注，面對各國的輿論聲音，韋明玉受訪時難掩緊張說，看見國際輿論對香港人民的支持，非常感動。他希望國際間在聲援香港之餘，能提供具體的支持，像是美國根據當地法律對香港官員採取相關措施、開放香港人移民等。

「肯定會出現選擇移民者，也有很多雖有能力移民，但是還在掙扎的人。」韋明玉表示，英國允許符合BNO資格的300萬港人申請移民與澳洲將提供的避難簽證，未來都會成為香港人的選項之一。

香港人心惶惶

他表示，中國《國安法》所說的言論自由，是在不分裂國家丶不顛覆國家政權丶沒有進行恐怖活動丶沒有勾結外國或者境外勢力危害國家安全的情況下，保障香港人民的言論自由。然而，國安法的四宗罪的定義卻廣泛且含糊，因此香港人民已開始刪除一些以前在臉書上的言論、更改頭貼等，進行自我審查活動，就怕觸犯了《國安法》。

「香港人在臉書、Instagram等社群軟體已開始避免談論政治」，他補充說，Telegram保護談話隱私的能力較強，所以他從過去1年前改用Telegram通話，或者使用Signal通話，周遭許多朋友也是如此。

韋明玉表示，有看見台灣援港專案「台港服務交流辦公室」正式營運的消息，他也認識曾在香港參加抗爭活動的青年，他在1年前移居台灣，因此相信蔡英文撐香港並不是口號，也了解台灣因為與中國之間關係緊張，對香港難有具體幫助。「開放香港人來台，讓台灣成為香港移民選擇之一，就是對香港實質的幫助。」他說。

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港版國安法 全國人大

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