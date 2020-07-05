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港憂國安法 促濫權、寒蟬效應

聯合報 / 香港特派員李春／香港報導
香港中環某商場聚集民主人士，抗議北京通過港版國安法。 （美聯社）
香港中環某商場聚集民主人士，抗議北京通過港版國安法。 （美聯社）

香港進入特別時期，繼港府指「光復香港，時代革命」口號及反送中歌曲違反港版國安法後，香港公立圖書館下架黃之鋒等人著作，教育局要求所有學校包括幼稚園要學習港版國安法。

前香港眾志秘書長黃之鋒、公民黨立法會議員陳淑莊及本土派學者陳雲的數部著作，都已在香港公共圖書館下架，網頁顯示有關書籍「覆檢中」，不得借閱。

由港府康文署管轄的公共圖書館，下架的部分書籍包括陳雲的《香港城邦論》、《香港城邦論2》，黃之鋒的《我不是英雄》、《我不是細路：十八前後》，陳淑莊的《邊走邊吃邊抗爭》等。

黃之鋒透過社交平台回應說，《我不是細路：十八前後》書中內容，不涉及任何主權憲法問題，亦沒有任何與國際戰線有關的內容，認為事件反映港版國安法是以言入罪的工具，以及白色恐怖不斷彌漫。

前日建制派立法會議員張宇人提議，全香港學校應安裝閉路電視，無時無刻記錄教師的教學，「睇下（觀察一下）有冇（有沒有）照教材講、有冇擺政治嘅（的）因素、有冇顛覆國家政權嘅言論。」

教育局已向全港學校，包括中小學、幼稚園和特殊學校發通告，「提示」所有學校，「必須適時」讓學校職員和學生，「認識」及「提醒」他們遵守港版國安法及「正確地」認識國家、國家和香港的關係、加強學生國民身分認同。通知不僅對學校、教師和學生提出多項有關港版國安法的要求，還要求學校與家長一起「加強關顧」學生。

香港記者協會主席楊健興昨在一個論壇上說，港版國安法生效後，傳媒自我審查情況勢必惡化，擔心報導觸及敏感議題或敏感人物時，不知何時會觸犯紅線，而條例亦未有寫清楚，令業界釋疑。這一法例是有尖銳牙齒的老虎，傳媒會經常置身憂慮之中。

香港大學法律學院公法講座教授陳文敏說，「港區國安法」涉及不少定義模糊的權力，令執法者有空間濫權，認為不應以保護國家安全為名，合理化威權統治或任意使用權力。不明白為何唱歌、舉旗或叫口號可視作分裂國家，如果示威者日後改用其他口號或字眼代替，甚至用白紙示威，當局是否亦要禁止。

香港大律師公會副主席葉巧琦說，不同意單以一句「光復香港，時代革命」口號，就判定有人違反港版國安法，不同案件有不同案情，違法時要視乎行為及意圖，例如沒有展示有關口號或港獨旗幟，只是藏有，質疑如何構成「組織、策劃、實施或參與實施」分裂國家行為。

港版國安法 全國人大

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