規避港版國安法 香港人開始用「暗語」表達抗議

中國政府在香港實施國安法之後，警察開始抓捕那些展示被禁標語的抗議者，香港人正在尋找更有創意的方式來表達異議。

根據新的法律，政治口號可能會被以顛覆政權或者主張獨立罪名起訴。香港人開始使用文字遊戲，甚至反用中共的政治口號來表達自己的挫敗感。

繁華購物區銅鑼灣的一座天橋，過去一年來是民主抗議活動的一個主要地點。如今，有人畫上了新的塗鴉：「起來，不願做奴隸的人們！」

這是中國《國歌》歌詞的第一句。這有可能是愛國人士的塗鴉，但是更有可能是反對者用來表達抗議。

中國周二頒布的港版國安法禁止恐怖主義、分裂國家、顛覆國家政權、勾結境外勢力等行為。自國安法實施後，香港社交媒體和聊天論壇上開始討論如何找到更安全的抗議方式。

曾因參與抗議運動入獄的資深民主人士陳建民說，在這個曾經可以自由表達的半自治城市，人們會找到繞開法律的辦法。

「為了保護自己，人們在公共場所要麼不說話，要麼只能使用『符合官方要求』的語言。」陳建民接受法新社採訪說，「但是法律禁止不了暗語」。

香港政府周四發表聲明稱，廣泛流行的抗議口號「光復香港，時代革命」如今是違法的。

對於有些人來說，這句口號代表了將香港從中國分裂出去的真實願望，這觸犯了北京劃定的紅線；但對於更多的人來說，它表達的是對民主的呼喚，以及在中國統治下越來越多的挫敗感。

為了讓這句口號得以繼續被傳唱，人們開始使用暗語。一種版本是英文字母「GFHG，SDGM」，來自這幾個字的粵語拼音「gwong fuk heung gong, si doi gak ming」。另一個暗語「3219 0246」解讀方式更為復雜：在粵語中，這幾個數字是「光復香港，時代革命」的諧音。

除此之外，漢字本身也為抗議語言提供了足夠的空間。比如，人們在網上使用「奪回香蕉」來替代「奪回香港」。

還有一些人使用英語，比如模仿川普的競選口號「Make Hong Kong Great（讓香港變得偉大）」，看上去很正面，但是中國政府對其真實含義心知肚明。

港版國安法實施之後的首例抓捕，就涉及蓄意的語言挑戰。新法頒布的第二天，警察在抗議活動中逮捕了一名男子，因其展示的旗幟上寫著「香港獨立」。不過，卻有眼尖的網友在港警公布的照片中發現，該面旗幟「香港獨立」字句的前方藏著很小的「不要」二字，合並起來讀就是「不要香港獨立」。自此之後，同樣的句式在網絡上流傳開來。

由於遭到警方警告可能觸犯國安法，香港一些支持民主運動的餐館移除了店裡的「連儂牆」，原本這些牆上貼了寫上抗議口號的便利貼。

但有一家咖啡館想出了妙招，用空白便利貼替換了之前的連儂牆。店家在其Facebook上引用流行童書《小王子》中的一句話說：「真正重要的東西，是用眼睛看不見的。」

張平/ 張筠青（法新社）

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