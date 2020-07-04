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書籍遭禁 香港圖書館下架黃之鋒等人著作

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書籍遭禁...香港圖書館下架黃之鋒等人著作 職員：要覆檢

香港01 / 記者馬煒傑、梁煥敏、張嘉敏／報導
在香港中央圖書館成人圖書擺放政治書籍的位置，可找到陳淑莊的《陳淑莊敏感地帶》及陳雲與另外八人合編書《九評政府黨》。香港01記者梁煥敏／攝影
在香港中央圖書館成人圖書擺放政治書籍的位置，可找到陳淑莊的《陳淑莊敏感地帶》及陳雲與另外八人合編書《九評政府黨》。香港01記者梁煥敏／攝影

人大常委會於6月30日通過《港區國安法》，港府即晚刊憲在港實施。國家安全「紅線」如何，成為近日的關注。康樂及文化事務署港公共圖書館網頁搜尋顯示，至少有6本由嶺南大學中文系前助理教授陳雲（陳云根）所著的書籍未能供借閱，系統顯示為「覆檢中」，除了《香港城邦論》，也包括《香港保衛戰》。

前香港眾志秘書長黃之鋒的《我不是細路：十八前後》及公民黨立法會議員陳淑莊的《邊走邊吃邊抗爭》，也同樣「覆檢中」。

記者向中央圖書館職員查詢，有職員稱因《港區國安法》通過，部份圖書被要求進行覆檢已被抽起，未知能否重新上架。

《香港01》正向康文署查詢。

九本書列「覆檢中」 《香港民族論》未下架

於香港公共圖書館的網上系統搜尋，至少有6本由陳雲編寫的書本顯示為「覆檢中」，暫不供借閱，包括《香港城邦論》、《香港城邦論2》、《身土不二》、《香港保衛戰》、《城邦主權論》及《香港遺民論》；黃之鋒的《我不是英雄》及《我不是細路 : 十八前後》同樣被「覆檢中」；而陳淑莊的《邊走邊吃邊抗爭》，也是被覆檢的其中一本。至於備受注意的《香港民族論》，以及陳雲其他著作則暫未受影響。

中圖館職員指覆檢仍在進行中 未有結果

記者於香港中央圖書館查看後發現，成人圖書擺放政治書籍的位置，只餘下一本陳淑莊編寫的《陳淑莊敏感地帶》及陳雲與另外八人合編書《九評政府黨》。陳雲的《香港城邦論》和《香港遺民論》，以及黃之鋒的《我不是細路：十八前後》已經不能找到。

記者以讀者身份向職員查詢，有職員稱由於近日本港實施《港區國安法》，部份圖書被抽起以作覆檢，主要涉及陳雲、黃之鋒及陳淑莊三人，未知覆檢結果，未定會否扣起或重新擺放出來。職員稱數量並不多，又指並非所有涉及的作者的書籍都要覆檢。

黃之鋒：《我不是細路 : 十八前後》￼2013年出版

黃之鋒於Facebook專頁稱，被覆檢的《我不是細路 : 十八前後》於2013年出版，書中內容不涉及主權憲法問題，當時亦未開始進行國際工作，認為白色恐怖不斷彌漫，反映國安法為以言入罪的工具。陳淑莊亦在專頁上稱，預計到國安法實施後會有禁書，但未料到自己有份，笑稱「莫名其妙之餘與有榮焉」。

陳雲除政治相關著作外，仍能在香港中央圖書館找到他的其他作品。香港01記者馬煒傑／攝影
陳雲除政治相關著作外，仍能在香港中央圖書館找到他的其他作品。香港01記者馬煒傑／攝影

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文章授權轉載自《香港01》

港版國安法 全國人大 香港 圖書館 黃之鋒

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