黃之鋒否認「請求德國」介入香港問題

香港民主運動人士黃之鋒周五（7月3日）否認自己請求德國介入香港問題。此前一天，德國《圖片報》發表採訪文章稱黃之鋒做出了此番表態。

根據7月1日生效的頗具爭議的港版《國安法》，《圖片報》報導中指出的黃的表態可能會讓他面臨逮捕。根據該報的報導，黃之鋒表示：「我請求德國政府看看香港發生了什麼事，並為不公正發聲。」

然而，黃之鋒在推特上否認在過去一周內接受過《圖片報》的採訪，並稱他從來沒有在接受外媒採訪時使用「不公正（英文injustice、德語Unrecht）」一詞形容港版國安法。

這位23歲的活動人士寫道：「有人告訴我，我在一次媒體採訪中向德國政府發出請求。但是，該報導的內容並不準確，因為我在過去一周內並沒有接受《圖片報》的採訪。」

他補充道：「我感謝所有願意冒著人身安全受到威脅的風險為香港發聲的活動人士。」、「我相信準確的報導也是捍衛香港自由的關鍵之一。」

德國之聲英德網站撤文

多家媒體援引了《圖片報》發表的文章，德國之聲英文德文網站也在其列。如今德國之聲的網站已撤下相關文章。《圖片報》拒絕回應德國之聲的置評請求。

《圖片報》於5月22日在其網站發布的另一篇對黃之鋒的採訪文章指出，黃之鋒表示：「我呼籲德國政府以及總理梅克爾與香港站在一起。」

出於擔心自己會成為港版《國安法》的「主要目標」，黃之鋒已於周二宣布辭任香港眾志秘書長的職務，同一天該組織也宣布解散。

批評人士認為，港版《國安法》侵犯了香港居民的人權。本周早些時候，數百名抗議者因參加多為和平抗議的活動而被捕。

根據有爭議的《國安法》，反北京的活動人士將面臨監禁或罰款。另一位知名香港民主運動人士羅冠聰周三離開了香港。黃之鋒和羅冠聰一直是一年前開始的民主抗議活動的關鍵人物。

【 本文章由德國之聲授權提供】