6法官獲任國安案件「指定法官」名單未公開

港區國安法6月30日實施，香港01報導，港府3日公布，徵詢港區國安委和終審法院首席法官的意見後，行政長官指定六名現任裁判官為「指定法官」，負責處理危害國家安全犯罪案件，但港府並無公布六名裁判官名單。

據報導，不過，其中一名國安法指定法官的名字，3日以「曲線」方式曝光。警方在7月1首以觸犯國安法為由拘捕多名示威者，其中一人3日下午開堂審理，令其中一名法官的名字首度曝光，他就是總裁判官蘇惠德。

報導稱，蘇惠德於今年1月獲任命為總裁判官。根據港府的新聞稿，蘇1972年在香港出生。1996年及1997年在香港大學分別取得法學士學位及法學專業證書。1997年在香港獲大律師資格，並於1998年起私人執業，直至2009年獲委任為常任裁判官。2017年起獲委任為主任裁判官。

裁判法院是香港最初級的刑事法院，可以說所有刑事案件的程序都是於裁判法院開始，較嚴重的可公訴罪行會移交至區域法院或高等法院原訟庭審理。

另據明報報導，蘇惠德過往曾審理過不少矚目案件，包括裁定潘樂陶在寓所僭建水池罪成，罰款2萬港元（約2580美元）；以及裁定林子健「報假案」罪成，判監五個月。

報導稱，蘇惠德亦審理過不少示威案，包括反修例案件。一名15歲少年去年9月「光復屯門公園」遊行時被搜出經改裝長傘、行山杖及雷射筆，控方原以「管有適合作非法用途的工具」檢控藏有雷射筆，但蘇惠德在裁決前引用裁判官條例更改控罪為「有意圖管有攻擊性武器」，並裁定少年罪名成立，判入更生中心。另外，蘇惠德在2016年社民連吳文遠向梁振英擲三文治案中，指吳非可靠證人，裁定其普通襲擊罪成，判監三周；吳其後在高院上訴得直，獲撤銷控罪。

報導指出，首宗違反國安法案件由律政司高級助理刑事檢控專員（特別職務）周天行代表控方，周近期亦負責處理壹傳媒創辦人黎智英等18人涉煽惑及參與非法集結案的提堂案件。