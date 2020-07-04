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習近平訪日被取消？中方：政治炒作

世界日報 / 中國新聞組／北京4日電
中國國家主席習近平訪日計畫恐取消。 美聯社
中國國家主席習近平訪日計畫恐取消。 美聯社

日本政府日前透露中國若實施港區國安法，或影響中國國家主席習近平的訪日行程。日本放送協會NHK報導，執政的日本自由民主黨正草擬決議案，要求取消習近平訪日計畫。

報導指出，自民黨草擬決議案，譴責北京實施港區國安法。決議案內容提到，港區國安法實施後，隨即有多人被捕，反映外界原本所憂慮的事情成為現實，日本自民黨表達嚴重關注。

自民黨要求取消習近平以國賓身分訪日的計畫，同時提出適當保護居住在香港的日本人，並考慮對港人提供所需支援，例如向有意離港的人士發出工作簽證。

習近平原定今年春季訪日，但因為新型冠狀病毒肺炎疫情延後。日媒曾報導，習近平訪日行程有機會延至2021年或以後。日本防衛大臣河野太郎亦指出，若港區國安法通過，或將影響習近平的訪日安排。日本政府多次對港區國安法表達關注。

另據中國外交部網站消息，外交部發言人趙立堅3日就日本政府將重新考慮中國領導人訪日計畫表示，「日本國內一些人長期慣於對別國內部事務說三道四、指手畫腳，進行政治炒作」，他強調，日本的反華表演對中國沒有任何意義，我們沒有時間也沒有興趣理睬他們。

港版國安法 全國人大 習近平 自民黨

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自民黨草擬決議案 要取消習近平訪日

日本執政黨彙整決議文 籲政府勿邀習近平訪日

港版國安法引反彈！日執政黨擬要求拒習近平訪日

紐時：習近平決心藉國安法 依獨裁方式重塑香港

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