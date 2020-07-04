中國外交部：港區國安法保權益 歡迎美企續留香港發展

中國外交部3日表示，歡迎包括美國企業在內的世界各國企業，繼續在香港營運發展，亦希望美國工商界與所有支持香港繁榮發展的人一同努力，使東方之珠更璀璨奪目。香港特區政府同日發表聲明，反對美國國會通過香港自治法案。

外交部發言人趙立堅表示，香港回歸以來，充分發揮自身依託大陸、面向全球的獨特優勢，但反中亂港勢力頻頻在港大規模違法犯罪以及進行暴力活動，並影響各國企業在港正常營運，港區國安法的實施將為「一國兩制」行穩致遠提供更強大制度保障，亦保障各國投資者合法權益。

趙立堅還說，已有70多個國家在聯合國人權理事會上，表態支持香港國安立法，敦促一些國家立即停止利用涉港問題干涉中國內政，少數西方國家藉此抹黑中國的企圖不會得逞。

針對美國國會通過香港自治法案，香港特區政府3日發表聲明表示，「再次敦促美國國會立即停止干預香港特別行政區的內部事務；法案內容及所謂的『制裁』完全不能接受。法案及所謂的『制裁』並不會阻嚇我們』，只會損害港美之間的關係和共同利益」。

聲明重申法案的「制裁」對香港的金融機構不具法律效力，並促請美方以負責任的態度行事，避免採取可能會影響金融機構正常運作及眾多客戶的舉動；中央政府和特區政府在需要時或會採取反制措施。

中國駐美大使崔天凱3日發表視訊講話，用數字一到九來談港區國安法。「一」和「二」即「一國兩制」；「三」指的是300萬香港市民支持立法；「四」是指這部法律規定的四類罪行和處罰，有嚴格界定的針對性；「五」是50年不變；「六」指6章、66條，這部法律共6章66條；「七」和「八」是指700多萬香港居民和8萬多居港的美國公民；「九」是「九九歸一」，這次立法是一次回歸本源。