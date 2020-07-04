無懼聲討 北京推港區國安法膽從哪來？

中國人大常委會6月30日全票通過港區國安法，當天晚上11時生效，引發國際強烈反應。法案通過後，法、英、德、日等27國發表聯合聲明，表示該法威脅香港自治區各種自由，中國必須重新考慮。美國國會兩院也迅速通過「香港自治法」，將對強行推動港區國安法、破壞香港自治的中國官員和個人制裁。北京不顧國際社會敦促和聲討，堅持強推這項立法，究竟是何種原因和考量？

從港區國安法提上日程到通過生效，西方國家一直反對。英國多次表明，該法一旦實施，將強化英國國民海外護照(BNO)持有人簽證權利。美英加澳和七大工業國集團(G7)外長也曾發表聯合聲明反對。6月19日，歐洲議會也以懸殊比數通過議案，稱中國如實施香港國安法，歐盟將可上訴至海牙國際法院，並用經濟手段勸阻北京。

上月23日，歐盟與中國領導人視頻峰會，歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)會後表示，中國若在香港實施國安法，可能造成非常負面後果。美國國務卿龐培歐29日宣布對香港的制裁，即日起撤銷香港特殊貿易地位，暫停對香港執行優惠待遇，並限制警用防衛設備與技術出口香港。商務部長羅斯29日也宣布，已撤銷香港特殊地位，暫停對香港執行優惠待遇，包括出口許可豁免。

在國際聲討和壓力加大之際，北京仍高調強力推出港區國安法，原因有三：一、美歐國家強烈反對，但北京也有不少國際支持聲音。西方27國發表聯合聲明、敦促北京三思而行時，古巴30日在聯合國人權會議代表53國(包括柬埔寨、北韓、俄國、伊朗和非洲國家)發表聲明，表達對中國支持，表示各國有權通過立法維護國家安全，歡迎中國通過港區國安法。

在北京眼中，27國反對、53國支持，對比懸殊，中美有各自的堅定支持者，中國「能在一個話題上獲得53國支持，沒有其他國家有這樣的能量」。對內宣傳上，北京不怕27個發達國家干預。

二、北京對香港出重拳，反映對香港混亂狀態的憤怒，力圖震懾港人和其他反華勢力，希望通過該法一勞永逸解決香港國安問題，治亂世用重典。該法通過已在香港造成寒蟬效應，人人自危。一些「港獨」人士證實逃離香港，前政務司長陳方安生以家庭理由宣布退出政圈，但繼續被中共黨媒追擊。

香港知名社運人士黃之鋒、羅冠聰等宣布退出「香港眾志」，一些本土派或港獨組織宣布解散，把戰線移到海外，或以個人方式爭取訴求。香港社交媒體出現一股「刪文」潮，一些人刪掉過往批評政府的文章，或刪除「港獨」或「光復香港，時代革命」等字句。

三、美歐英加澳日等國對港區國安法立場並非完全一致。除了美、英少數國家宣布制裁或應對措施，其他國家多數只表達關注和遺憾，並未採取具體反制舉措。5月28日，紐西蘭副總理兼外長皮特斯表示，紐國深切關注港區國安法，但後來並未加入美英加澳發表聯合聲明。

5月底至今，歐盟對港區國安法始終停留在「譴責」、「反對」等口頭層面，強硬聲音只來自未掌握實權人士。英國首相強生的發言人還說，將繼續與在英國營業投資的中國企業保持建設性關係。

北京不顧西方國家聲討，強行推動港區國安法，直接動機是為終止「反送中」運動以來香港出現的混亂。在北京看來，港府不能完成平息運動，中央不得不插手干預，港區國安法實際是香港倒逼北京的產物。另外，拉攏東南亞和非洲發展中國家為北京背書，可減少美歐等國帶來的心理壓力。而西方陣營在態度和行動上不一致，又給予北京信心和底氣。

北京眼裡，反對的27國都是發達國家，但這些國家並非完全站到中國的對立面。歐盟有自己的價值傾向，發聲符合自身的國際定位，無法不說話表態。「脫歐」後的英國，需要在全球找到自己的新定位，面臨和中國重新談判貿易協議的局面。倫敦的反制措施力度不及美國，就足以說明問題，香港話題只是英國對中國的新籌碼而已。

其他和香港事務關係不大的國家，很大程度上不會成為和中國發生矛盾的主體。27國反對更多是擺姿態，北京不會同時站到27個國家的對立面，只是要分清哪些國家必須全力應對，哪些國家需要重點敲打，可以各個擊破，真正難纏的對象還是美國。