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北京公布涉港國安人事任命透露何種信號？

德國之聲 / 德國之聲

幾天前中國全國人大常委會全票通過的「港版國安法」中規定， 在香港成立國家安全委員會（國安委），由行政長官擔任主席。另外北京方面在香港另設駐港國家安全公署（國安公署），此公署不受香港特區管轄。

今天（7月3日），中國國務院做出決定，任命駱惠寧為香港特別行政區維護國家安全委員會國家安全事務顧問；任命鄭雁雄為駐港國安公署署長；任命李江舟、孫青野為駐港國安公署副署長。 駱惠寧目前的職務是駐港中聯辦主任。鄭雁雄是中共廣東省委常委、省委秘書長。李江舟現任公安部駐香港中聯辦警務聯絡部部長。孫青野的背景不詳，有消息傳他來自國安系統。

中國社交媒體上有人解讀北京高層對「港版國安法」人事任命背後透露出的信號為：北雁南飛（鄭雁雄），白魚入舟（李江舟），堅壁清野（李青野），駱惠安寧（駱惠寧）。

根據公開資料，鄭雁雄1963年8月生於廣東汕頭，曾在共青團廣東省委、人民日報社華南分社等處工作，2002年出任廣東省委政策研究室副主任，2005年起在汕尾市任職，2013年起任廣東省委宣傳部副部長、廣東省委秘書長等職，2019年1月起任廣東省委常委、秘書長。

法新社報道說，現年56歲的鄭雁雄曾在任職汕尾市委書記期間處理過烏坎村群體性事件。

香港中國問題專家林和立在接受法新社采訪時說：「鄭雁雄是個強硬的執行者，鐵面無私。」林和立說，和近些年來北京任命的駐港高官不一樣，鄭雁雄會講粵語。他補充說：「鄭雁雄在鎮暴方面的經驗讓他受到高層的青睞。」

烏坎村群體性事件發生期間，曾有香港多家媒體引述鄭雁雄的話說，「烏坎村民和境外媒體相互勾結制造事端」。

法新社報道說，去年由反對修改逃犯條例而起的抗議活動在香港持續了近半年之久，期間還多次發生伴隨暴力事件的示威運動。這促使北京當局下定決心通過指定執行港版國安法結束動蕩局面。

中國當局拒絕接受港人希望獲得更大民主的要求，並且將香港社會的動亂描述成境外勢力擾亂中國大陸的圖謀。

被國務院任命出任香港國安委顧問的駱惠寧今年1月初開始擔任駐港中聯辦主任，2月又開始兼任國務院港澳事務辦公室副主任。

駱惠寧已經年過65歲，在中國是正部級官員的退休年齡，但仍然獲委任為香港中聯辦主任，外界普遍分析認為他只是一個過渡人選。

香港基本法中原本規定禁止內地官員干涉香港日常事務。但是北京方面強調，國安問題屬於中央政府的職權範圍。

台灣淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳上個月在接受台灣央廣新聞采訪時曾表示，「北京看重在香港議題的戰略部署，寧可承受因此產生的各種危機，也要傳達『國安與主權議題不容任何挑釁』的態度。這也再一次顯現出習近平有別於其他中共領導人、鮮明的『底線思維』特質」。

本文章由德國之聲授權提供】

港版國安法 全國人大

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