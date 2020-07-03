國安法下港人刪帖 勿讓「恐懼入侵人心」

法新社報道，在北京的統治下摩擦不斷加劇的金融中心香港，經過一年時常暴力的抗議後，中國的專制領導人周二建立起巨大的新權力。

特定的政治觀點，比如想要獨立，在一夜之間成為非法。法律專家和人權組織警告，該法泛泛的措辭--禁止顛覆國家政權、叛亂、恐怖活動、與境外勢力勾結--將會讓公民自由、言論自由窒息。

盡管北京承諾政治自由不會受到阻礙，許多香港人還是刪除了反對中共的數字記錄。同樣的法律在中國大陸也用來粉碎異議。

「我更改了用戶名，並轉移到一個私密賬戶，好讓我的雇主無法看到我未來的發帖，因為他們會覺得這些帖子是攻擊中國，或者違反國家安全法」，一位名叫Paul的大公司雇員向法新社表示。他描述說，他所在公司的管理層是「親北京的」。

他說，未來他發帖會「十分小心」，擔心同事、甚至朋友會舉報他。他希望匿名接受采訪。

國安法到來後，許多香港人在推特、Telegram和Signal等社交媒體上宣布離開，或者分享網絡安全的貼士。

一名有支持民主傾向的律師向一名法新社記者發訊息，請求刪除他們所有的WhatsApp記錄。

另外一個人表示將把全部通訊轉移至Signal，因為覺得這是更安全的一個通訊軟件。

北京已表示，一些嚴重的案件將會在內地審理，從而拆毀了自1997年英國移交香港以來，香港司法與中共控制的法院之間曾經存在的法律防火牆。

當地警察也獲得更廣泛的權力來監視懷疑者，包括監聽和獲取數字通訊，而無須獲得法官的批准。

新法還允許中國令人畏懼的安全部門在香港首次設立一個機構。

北京表示，如今可以在邊界之外追究違反國安法的犯罪，--甚至包括外國人在內，因此讓人們擔憂訪問或在香港中轉可能會被逮捕。

提供能更安全上網的VPN服務的公司表示，自新法宣布以來，下載量激增。

一名24歲的區議員助理Billie向法新社表示，自5月中國宣布新法計劃起，他就開始使用VPN。他刪除了許多社交媒體上的粉絲，清除了一些「敏感」的帖子，--盡管北京的新法據稱並不具有回溯性。

「我感到很羞愧和尷尬。我從來不想這麼做，但我覺得不得不這樣做，才能存活」，他向法新社表示，並要求匿名。「我的一部分已經消失了。」

被清除的不單是數字世界。

幾家支持民主的飯店和商店也拆除了「連儂牆」裝飾，上面有對示威者的支持或對中國領導層的批評。

一位香港餐飲業著名的支持民主活動人士林瑞華向法新社表示，至少有一家餐館尋求他的建議。警察前往這家餐館警告說，這些裝飾「或許違反國安法」。

「看上去政府似乎在使用國安法向黃色經濟圈施壓」，林說道。黃色經濟圈所指的是支持民主訴求、受到抗議者歡迎的商家。

周三（7月1日），數千人不顧集會禁令舉行抗議，許多人呼喊口號。新國安法之下逮捕了第一批人。多數人被逮捕是因為持有支持香港獨立的旗幟和傳單。這成為清楚的信號，持有這樣的物品如今成了非法的行為。

其他人則提醒自己，不要進行自我審查。

「並非完全不擔心」，香港中文大學周保松在臉書上寫道，「而是不想過度擔心，以至令自己無時無刻活在恐懼當中。因為恐懼一旦入侵人心，我們就很難活成自己想要的樣子。」

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