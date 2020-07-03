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「眾志」羅冠聰證實離港 黃之鋒報平安：能街頭相見像奇蹟

世界日報 / 香港新聞組／香港3日電
香港反對派要角之一、前「香港眾志」常委羅冠聰。 美聯社
香港反對派要角之一、前「香港眾志」常委羅冠聰。 美聯社

剛解散的「香港眾志」創黨主席羅冠聰2日晚透過臉書證實，他已離開香港。但基於風險評估，暫時不便透露更多資訊。羅冠聰同時透過眾志先前成立的媒體社交群組，發布這一訊息，並表示將專注國際連結和民間外交工作。

先前有報導表示，羅冠聰已在「港區維護國家安全法」於6月30日深夜11時生效前離港。

26歲的羅冠聰於香港時間1日晚間曾透過視訊連線，在美國眾議院外交事務委員會聽證會上發言。

中國全國人大常委會6月30日通過「港區國安法」後，羅冠聰及眾志核心成員黃之鋒、周庭同時宣布退出眾志，其後眾志宣布解散。

有關羅冠聰離港的消息6月30日已傳出，但眾志一直不予證實。

此外，「香港眾志」祕書長黃之鋒的動向也引人關注。他2日在臉書貼文「報平安」，告訴大家他沒事，也沒有被「送中」。黃之鋒在貼文中寫道：「作為中共名列前茅的打擊對象，面對終身監禁的風險，無期還押的可能，我們也無須裝得極之堅強，說實話自己也不是最頑強的前線，擔心？有。恐懼？的確有。」

黃之鋒寫道，看到1日示威民眾擠滿銅鑼灣街道，他感覺很震撼，感謝大家站出來，如果人數不夠多，說不定他1日晚已被抄家拘捕。黃之鋒說，他在香港能夠自由的日子已在倒數，能在街頭跟大家相見「感覺像奇蹟」。

黃之鋒還現身街頭發傳單，宣傳下周末的初選，為立法會選舉熱身。

港版國安法 全國人大

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