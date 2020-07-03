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澳洲擬跟進英國 提供「安全港簽證」環球網：刷存在感

世界日報 / 香港新聞組／香港3日電

針對中國全國人民代表大會常務委員會通過「港區國安法」草案一事，澳洲總理莫里森2日表示，正積極考量對香港人民提供「安全港簽證」（safe haven visa）。此舉恐進一步升高澳洲與中國之間的緊張關係。

莫里森表示，香港情勢「令人非常擔憂」，澳洲政府「非常積極」考量多項歡迎香港居民的方案。當記者詢問澳洲是否會擴大安全庇護範圍，莫里森回答「是」。他說，內閣馬上會研擬方案措施，他並強烈暗示將批准此案。

莫里森表示，有關澳洲如何安排尚未定案，但澳洲「準備好挺身而出並支持（香港居民）」。

據分析指出，中澳之間先前一再發生衝突，眼前任何提案，肯定都會造成雙方緊張關係加劇。環球網則稱，澳洲是來刷存在感。

港版國安法 全國人大

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