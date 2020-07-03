澳洲擬跟進英國 提供「安全港簽證」環球網：刷存在感

《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（以下簡稱「港版國安法」）7月1日上路，但前一天6月30日晚上10點仍不見條文，近午夜時分所有條文一公告，各界驚呆了——這是一個當代法治社會從未看過的荒謬立法，幾乎可說是「不擁護共產黨就該死」的法律。

2020-07-03 09:43