澳洲擬跟進英國 提供「安全港簽證」環球網：刷存在感
針對中國全國人民代表大會常務委員會通過「港區國安法」草案一事，澳洲總理莫里森2日表示，正積極考量對香港人民提供「安全港簽證」（safe haven visa）。此舉恐進一步升高澳洲與中國之間的緊張關係。
莫里森表示，香港情勢「令人非常擔憂」，澳洲政府「非常積極」考量多項歡迎香港居民的方案。當記者詢問澳洲是否會擴大安全庇護範圍，莫里森回答「是」。他說，內閣馬上會研擬方案措施，他並強烈暗示將批准此案。
莫里森表示，有關澳洲如何安排尚未定案，但澳洲「準備好挺身而出並支持（香港居民）」。
據分析指出，中澳之間先前一再發生衝突，眼前任何提案，肯定都會造成雙方緊張關係加劇。環球網則稱，澳洲是來刷存在感。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言