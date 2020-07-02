「民進黨只會嘴巴挺香港」蔡壁如：綠年輕支持者多跟風

民眾黨立委蔡壁如今天接受廣播專訪時表示，香港國安法是破壞法治的惡法，除予以嚴厲譴責，黨團也已提出港澳條例18條修正草案，無奈民進黨不願排入臨時會議程，顯然是選前用嘴巴挺香港騙選票，選後沒有任何作為。

對於網路上挺香港、挺蔡英文總統的貼文有高聲量。蔡壁如說，黨內有做過民調，結果顯示人要等到過30歲，才比較能夠去真正知道事情的本質是什麼，因為20幾歲還在讀書，就是在跟風跟流行，「年輕人沒有人管內容」。

蔡壁如批評，民進黨自認陸委會已經設置協助港人援助的專案辦公室窗口，且現行法規足以提供港人來台協助，但如今香港局勢險峻，呼籲民進黨政府要能夠實質幫助香港，而不是只用嘴巴講；且臨時會只排前瞻計畫續編預算案、農田水利法、參審制司法改革等爭議很大的法案，偏不處理港澳條例18條修正草案，「我的解讀就是你們嘴巴挺而已，選後騙選票騙完了，就沒有任何作為」。