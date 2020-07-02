港版國安法通過 華郵：中國大陸宣告已成世界大國

中國全國人大常委會在香港回歸23周年前夕通過「港區國安法」，國際社會視為自1997年以來最大的政治變革；華盛頓郵報認為，這表明中國認為已無必要，再履行早年因國勢較弱時所達成的國際協議。

華郵的評論認為，香港750萬人在一夜之間，受到與中國大陸相同的噤聲限制，而更引人注目的是，港區國安法所依據的現實政治邏輯，除了表明中國認為，已無必要履行早年由於國勢貧弱時所達成的國際協議外，其中第38條更說明︰「不具有香港特別行政區永久性居民身分的人，在香港特別行政區以外針對香港特別行政區實施本法規定的犯罪的，適用本法。」

中國等於藉此明示有域外管轄權，世界各地人士會因被指利用香港破壞中國國家安全，當他們踏足香港時而出現麻煩。

美國白宮國安顧問歐布萊恩(Robert O`Brien)在上周一次演說中提及，美國對中國的政治發展軌跡的錯誤估計，是「自1930年代以來美國最大的外交政策失敗」；港區國安法正是明顯的例證︰即北京正尋求以自己的方式成為世界大國，而不是遵循西方的規則。

港澳辦主任張曉明談到華盛頓的制裁時明言，「中國人關心別人的想法並仰望別人的時代是過去，永不回頭。」

張曉明表示，「你做初一，我做十五」，只要美國方面出手，中國和香港特區政府必定要予以反制。

對於立法沒有展開諮詢程序的批評，全國人大常委會法工委主任沈春耀表明，港區國安法並沒有採取公開法律草案徵詢社會各界意見的方式，而是採取通過多種渠道和形式來聽取、徵求各方面特別是香港有關方面的意見，還有幾十家中央和國家機關，有關省、自治區、直轄市，以及鄰近港澳的有關地區設區市，以及有關專家學者意見。

華郵認為，這都是中國按照自己的方式，毋須理會外界的意見來立法，為自己擬訂廣泛的國際權力；這意味著中國可以根據港區國安法，毋須香港官員要求，即可將居民引渡到大陸。