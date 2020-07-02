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香港二次回歸...人心沒有回歸 民眾以肉身衝撞嚴刑峻法

世界日報 / 香港特派員 李春
今年7月1日是「香港回歸」23年之日，23年的回歸糾纏著一個23條，即基本法23條要求的國安立法。 路透社
今年7月1日是「香港回歸」23年之日，23年的回歸糾纏著一個23條，即基本法23條要求的國安立法。 路透社

剛過去的7月1日，香港人、港府和北京都視為一個轉捩性的日子。其中，香港建制派人士稱這一天為香港「二次回歸」之日；然而7月1日這天，香港街上沒有慶祝回歸的喜慶，卻充滿被抄家奪戶的淒愴悲涼。

23年的回歸 一個23條引爆反送中

今年7月1日是「香港回歸」23年之日，23年的回歸糾纏著一個23條，即基本法23條要求的國安立法。

自2003年以來的四位特首，都以各種理由迴避23條立法起步，這也是引動去年反送中的導火索，即現任特首試圖以「送中條例」(修訂逃犯條例)來行23條前戲，最後導致了反送中運動，也導致北京刻意安排6月30日的23點，在香港實施港區國安法。

對此時此刻的香港而言，23是個帶來不祥的數字。

各方對港區國安法有不同看法，北京的看法和港府的說法，都在記者會上講了，而至少以百萬計的香港人看法，則在7月1日的街頭，用行動展示了。

北京早就有說法，即這兩年開始對「九七回歸」不滿意，還有人批鄧(鄧小平)批江(江澤民)，說是「地回來了，人沒回來」；所以，香港部分建制派提「二次回歸」，意思是這回要完成23年前沒完成之事。

所謂「二次回歸」，建制溫和派理解為「人心回歸」，建制極端派鼓吹的是「權力回歸」，即在行政權和警權之外，要拿司法權、教育權、輿論權等。

「二次回歸」能否成功，沒人知道，但從7月1日銅鑼灣看，不大容易。這次港區國安法，香港民間稱呼很多，但絕對是嚴刑峻法的極端版。面對香港人從來沒有見過的極端之法，香港人特別是香港的年輕人並不畏懼，繼續上街，與手持重兵器的警察對峙。

群眾鬥群眾 文革式密報恐成主流

香港學者沈旭暉7月1日有篇長文，開頭就是這麼一段：

口號雖然是「人心回歸」，手法卻是恰巧相反，承認了人心沒有回歸。所以在新香港，平息民怨、讓人民不滿得到宣洩的透氣口一類傳統管治智慧，都不再適用。「群眾鬥群眾」，成為抵銷民意不足的「有效」模式，因此種種文革式密報、劃清界線、上綱上線行為，配合「人民群眾」的全天候「監督」，在未來一段長時間，會成為主流。官方agenda，會希望人與人之間的互信急劇降低，小報告、篤灰(告密)、特務文化成為常態，去瓦解由下而上的公民社會。

這段話說得不算過份，前天已有人在社交平台懸賞百萬港元，要人舉報反國安法的香港人。

也正好在1日，英國宣布對持英國海外護照的香港人，延長居留期和申請永久居留新辦法救助港人，台灣陸委會對港人的交流辦也在這時開設。如果您1日正好在銅鑼灣，能有機會與年輕人談幾句，會聽到他們特別是她們，說絕不會停止上街，絕不會離開香港，寧願坐監，就算被「送中」也不怕。

說這幾句話的，是中學女生。

這樣的社會撕裂和對抗，這樣的嚴刑峻法，能迎來怎樣的「二次回歸」？香港過了七一，還有9月立法會選舉，然後還有一道道的門檻，香港之變，慢慢來看。

港版國安法 全國人大 香港回歸 香港

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