「光復香港」、「林鄭下台」 哪些口號違國安法？

七一港版國安法上路首天，已有10名香港市民涉違國安法被捕，港警檢取的證物包括印有「香港獨立」、「光復香港 時代革命」、「民族自強 香港獨立」的旗幟、標語或貼紙。外界質疑，哪些標語屬違法，是如何界定。

全國人大常委譚耀宗周四（7月2日）早上在香港商業電台節目《在晴朗的一天出發》上表示，他認為「光復香港」口號有問題，指「日本投降才叫光復」，他認為「光復」不含正面意思，應盡量避免使用。

但出席同一個節目的香港大學法律學院教授陳弘毅認為，叫喊這個口號存在「灰色地帶」，又指單是展示煽動性字眼的標語及呼喊口號，未必「直接」構成罪行，需視乎涉事者有否煽動他人觸犯法例第20條，即涉組織或策劃分裂國家等。他希望律政司成立相關負責部門後，詳細研究條文並制訂一套合理檢控准則，不可由警方單方面判斷。

港警：口號原創者曾倡港獨

《明報》報導，警方消息人士稱諮詢法律意見後，確認「光復香港 時代革命」屬違法，因該口號源於本土民主前線（本民前）前發言人梁天琦，而他過往曾提出港獨丶香港國等倡議。

然而，律政司司長鄭若驊七一當天在記者會上曾說，「不能單憑叫個別口號決定是否有罪」，要整體看犯罪意圖是否成立，相關口號是否客觀構成顛覆政權以及相關證據。

翻查資料，「光復香港 時代革命」是梁天琦2016年參加立法會新界東補選時的競選口號，「光復」是呼應本民前2015年在大陸水貨客充斥的新界屯門、沙田、元朗、上水等地區發起的光復行動，而「時代革命」是指不同年齡者一起參與革新。同年立法會選舉上，同屬自決派組織的「青年新政」也沿用這個標語作競選口號，該組織成員梁頌恆及游蕙禎其後當選。

在港大哲學系畢業的梁天琦本身提倡香港獨立和「武力抗暴」。2018年6月，他因在旺角騷亂（魚蛋革命）中「襲警」及「參與暴動」被判監6年。

2019年反送中運動，隨著街頭抗爭升級，「光復香港 時代革命」逐漸成為主流口號，但是否表示支持港獨則有不同說法。同年參選區議會選舉的張秀賢回復選舉主任查問時曾指，「光復香港」是指將香港「光復」回舊日般面貌、市民可享受往日的自由，「時代革命」不應解讀為「一種流血並推翻政權的行動」，而是「世代更替」、推動民主和社會變革。

喊「港獨」違法、「解散警隊」不違法

至於「香港獨立」口號是否違法？《明報》引述警方消息稱在商場喊港獨口號也可犯法。攜帶港獨旗方面，警方指有「合理懷疑」該人帶旗去示威會展示以鼓吹及煽動分裂國家，就屬於違法，但「合理懷疑」要配合現場環境及衣著等，如果是帶去公園或超巿，或在家收藏港獨旗欣賞，一般沒有問題。

報導又指，「五大訴求 缺一不可」、「林鄭下台」及「解散警隊」不涉顛覆國家或觸及國安法，因此喊這三個口號沒問題。

根據港版國安法，涉嫌干犯分裂國家或顛覆國家政權罪行，最高可囚終身。

李澄欣/鄒宗翰 （綜合報導）

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