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英放寬港人入籍條件 BNO身分是什麼？申請資格限哪兩項？

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英國放寬港人入籍條件 BNO身分是什麼？申請資格限哪兩項？

聯合新聞網 / 綜合報導
持有BNO身分的港人可在英國居住及工作5年，期滿後再待12個月即可申請成為英國公民。（美聯社）
持有BNO身分的港人可在英國居住及工作5年，期滿後再待12個月即可申請成為英國公民。（美聯社）

港版《國安法》正式在香港實施，英國首相強森（Boris Johnson）於7月1日宣佈，將有資格申請BNO的香港人提供入籍途徑，英國外相拉布（Dominic Raab）指出，英國將修改入境規則，准許符合申請BNO的香港人在英國居住及工作5年，5年後可以申請定居，再居住12個月後可申請成為英國國民。

同時英國政府也開放香港民眾以便捷的方式申請BNO，人數不設上限。根據英國政府數據，截至今年2月24日，有34萬9881人持有BNO，在香港另有約290萬人符合申請資格。

而BNO究竟是什麼呢？

BNO全名為British National (Overseas)，意即「英國國民（海外）」。是英國與中國簽署《中英聯合聲明》確認移交香港主權後，通過《1985年香港法案》制定的一種英國「身份」。只有在1997年主權移交前，通過出生或登記而與香港有聯繫的人方可取得BNO身分，而有關登記已經在主權移交後永久結束。

BNO實際上是一種旅行簽證，擁有此身分者雖然也是英國國民，但此身分不賦予任何地區（包括英國及香港）的居留權和工作權，在歐盟也不被認同為英國公民。

英國政府目前對持有BNO的港人放寬規定，「有限居留許可」從現行入境6個月期限延長至5年，期間可找工作和就學。待滿5年後更可申請定居身分（settled status），待滿12個月即可申請英國公民身分，不會設配額。等於最快只要6年就可以成為英國公民。

申請資格:

1、1997年7月1日前成功申請過BNO護照的港人，即使護照過期多年或遺失，也有資格續領。

2、如果在1997年前出生，但沒有申請BNO，還有一個機會。只要擁有BNO的家長，曾經在護照的「included child」中，填寫了你的名字的話，就可申請。

BNO身分終身有效，不會因為取得其他國籍而失效，但不能由子女及後代承繼。

BNO與正式英國公民護照有何分別？

原本BNO持有人可免簽入境英國180天，但不能工作、就學、定居或者申請福利。昨天公佈的最新規則，入境天數從180天放寬到5年，並且允許工作與就讀。

與正式英國公民的差別在投票權、免簽國家數不同與沒有受到全面的領事保護。

英國國民（海外）在英國以外的國家可享用英國的領事服務或大英國協國家的領事服務，但不可在中華人民共和國領土（含香港、澳門）接受英國領事保護，除非放棄中國國籍。而中國只承認BNO護照為旅遊證件。

港版國安法 全國人大

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