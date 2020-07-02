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港人持BNO可留英5年後申入籍 移民顧問：倫敦每年生活費約57萬

香港01 / 李恩慈
英國首相約翰遜今日在國會發言時，正式公布向BNO持有人提供居留及入籍計劃。（美聯社）
英國首相約翰遜今日在國會發言時，正式公布向BNO持有人提供居留及入籍計劃。（美聯社）

英國首相約翰遜今日（7月1日）在國會發言時正式表示，英方將向BNO（英國國民（海外））持有人提供5年的居留許可（leave to remain），他們可選擇工作或讀書，5年後能申請定居身份（settled status），然後再在12個月後申請成為公民。

Hopeland Academic教育中心總監姚大衛指出，英國的勞動市場出現人力短缺，包括飲食業、水電裝修、銷售等行業。他估計年輕人到倫敦居住，每年需約15萬港元生活費(約57萬台幣)；四人家庭每年則需要約40萬港元(約150萬台幣)開支。

英識教育執行總監陳思銘則表示，不同港人專才在不同城市較吃香，譬如曼徹斯特需要較多媒體及資訊科技界人手；而倫敦則需要較多金融界人才，相信港人找工作的問題不大。

升學查詢個案增五倍 相信與國安法有關

Hopeland Academic教育中心總監姚大衛表示，他在近兩周接到的升學查詢個案，較平日高出五至六倍，當中不少家長希望趕及在今年暑假後，將子女送到英國留學；他相信情況或與《港區國安法》落實有關。

倫敦水電裝修收入可觀 咖啡店工作易入行

姚大衛指出，由於英國脫歐，不少歐洲人撤至其他國家工作，英國的勞動市場出現人力短缺。他舉例稱，飲食業、司機、水電裝修、資訊科技、銷售等行業需要大量人手，「只要香港人肯做，去到英國搵工其實唔難。」現時港人在英國從事的行業十分多元化，包括專業人士、創業等等。他特別提到，在倫敦當水電裝修的收入可觀，薪金甚至能與醫生媲美；而倫敦街頭咖啡店林立，相信年輕人學習沖咖啡、做蛋糕，將對找工作有莫大幫助。而倫敦的最低時薪為10元英磅。

四人家庭每年需約40萬港元開支

支出方面，姚大衛形容英國的生活指數與香港相若，其住房較便宜，惟外出用餐較昂貴。他表示，不少香港年輕人在倫敦市區合租單位，譬如四人共租一個兩房單位，每人需付約4000港元月租，倘願意到近郊地區居住，租金更為相宜。至於四人家庭同移民英國，則能以20000港元月租，居住一幢屋子。他估計年輕人到倫敦居住，每年需約15萬港元生活費；四人家庭每年則需要約40萬港元開支。鄰近城市如伯明翰、牛津，以至曼徹斯特的生活費較低。

至於升學讀書，姚大衛表示他曾與當地律師研究，均認為持BNO人士的子女，將很大機會能獲英國公校取錄，惟詳情仍待英國政府公布，惟私校的學費則為每年30萬港元以上。

低學歷港人宜做餐飲、地產物業面向華人 曼徹斯特需IT專才

英識教育執行總監陳思銘則表示，以往學歷一般的港人到英國生活，從事的工種並非太多，「華人多數開餐館，香港人去到英國搵工唔難，但係搵到比較切合自己興趣、技能嘅工就比較難。」他說，若移民人士的學歷較低、英語能力較弱，他相信投入華人社區的工作較為適合，譬如中式餐館、地產物業等。他續說，港人專才到英國不同城市，有不同的職位較吃香，譬如曼徹斯特需要較多媒體及資訊科技界人手；而倫敦則需要較多金融界人才，相信港人找工作的問題不大。

住屋方面，他表示年輕人一般不介意與數人合租房子，如四人在倫敦合租單位，每人約需付3000港元月租。他特別提及，諾丁漢等「大學城市」出現多人合租的情況普遍，衍生「炒樓」問題，因此政府收緊住屋規定，不再容許兩個以上的陌生人共租單位。他估計單身年輕人每年在倫敦的生活費約為14至15萬港元；英國北部二、三線城市如布萊克本、普雷斯頓的生活費，可低至每年約8至10萬港元。

延伸閱讀：

英國：向BNO持有人提供5年居留許可　繼而申請定居並成為入籍途徑

港版國安法】英國傳召中國大使　對立法表達憂慮

文章授權轉載自《香港01》

港版國安法 全國人大

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