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林鄭回歸日感謝北京 宣布成立國安委員會

聯合報 / 香港特派員李春／香港報導
香港政府舉行酒會慶祝成立廿三周年。香港特首林鄭月娥（右一）與前特首董建華（右二）互相敬酒，另一位前特首梁振英（左二）在旁邊等候。（美聯社）
香港政府舉行酒會慶祝成立廿三周年。香港特首林鄭月娥（右一）與前特首董建華（右二）互相敬酒，另一位前特首梁振英（左二）在旁邊等候。（美聯社）

香港特首林鄭月娥昨開記者會講解港區國安法，宣布港府將成立國家安全委員會，由她擔任主席，北京將委派國安顧問，港警已成立國家安全處。

林鄭月娥說，「港區國安法」為何要出現大家都心知肚明，過去廿三年，「一國兩制」實踐出現問題，香港政府做得不好，很多人都有責任，需要改善，立法正是改善的機會，令「一國兩制」在香港行穩致遠。

她強調，相關案件的偵查由警務處執行，檢控在於律政司，審訊由獨立的司法機關執行，律政司檢控時不受干預。指派法官審理國安案件，只是將各級法院適合的法官，放入名單，最終由司法機構決定審訊的法官，強調只有極少數的特定情形，北京才會處理案件。

同時出席記者會的律政司長鄭若驊稱，維護國家安全委員會的工作涉及不少國家安全事務，屬於「中央事務」，因此相關決策不可以提請司法覆核，但執法時都要經過相關司法程序，檢控時會注意人權的保障。

港府保安局長李家超說，不論涉及什麼行為，只要警員合理相信，就能按「港區國安法」進行拘捕、調查及搜證，有足夠證據就檢控。

七月一日是香港主權移交廿三周年，港府升旗禮上午在金紫荊廣場舉行。林鄭月娥和一眾港府官員、北京駐港機構代表及外國駐港使節等約百人出席。升旗禮現場特別放置一幅「港區國安法」背景板。金紫荊廣場外圍一帶保安加強，設有重重水馬，防暴警察在會場外圍巡邏，鄰近道路都遭封路。

回歸酒會上，林鄭月娥指責外國及本地組織和人士，對「港區國安法」詆毀及惡意攻擊，過去一年是她四十年公務生涯最嚴峻考驗，個人遭受前所未有攻擊，亦對香港前景憂慮，感謝北京對她信任、家人及好友愛護及同事堅定不移支持，令她相信艱難日子一定可以過去。

港版國安法 全國人大

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