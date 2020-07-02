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港版國安法生效就開鍘 港警舉紫旗逮逾300人

聯合報 / 香港特派員李春／香港報導
香港警方昨天在銅鑼灣記利佐治街首次展示警告違反國安法的「紫色旗」。（香港中通社）
香港警方昨天在銅鑼灣記利佐治街首次展示警告違反國安法的「紫色旗」。（香港中通社）

港版國安法六月卅日深夜實施，成千上萬香港人七月一日堅持上街反對國安法，香港警方派出六千警力戒備，並出動水炮車和裝甲車，在銅鑼灣地區數度發射水炮驅射民眾。截至昨晚八時，逾三百人被捕，其中九人被警方以涉嫌違反「港區國安法」罪名拘捕。

數萬港人自發上街

香港民間人權陣線發起的七一遊行，事前遭港警禁止和反對，民陣副召集人陳皓桓及多名香港立法會議員、香港區議員等，以個人名義呼籲市民參與「七一上街」。

午間一時許，數以萬計的香港民眾自發到銅鑼灣崇光百貨、時代廣場一帶聚集，並向灣仔方向前進。在維多利亞公園附近，有示威者高喊「民族自強、香港獨立」及「光復香港、時代革命」等口號。

警射催淚水柱驅散

香港警察出動了水炮車、裝甲車戒備，防暴警員封鎖附近多條道路，並封閉港鐵銅鑼灣站兩個出口；同時，還搜查部分現場民眾包括記者，約有卅人被捕。下午二時許，警方水炮車在銅鑼灣附近兩度發射催淚水柱驅散人群。其後，防暴警察也向人群使用胡椒噴劑。

香港警察在現場首度展示紫色警告旗，上面警告語指示威者可能違反「港區國安法」。現場一名示威者被警察搜出一面黑色旗幟，上書中英文「香港獨立」，據說有可能成為首名被國安法控告的示威者。其後再有一名女子在銅鑼灣東角道展示「香港獨立 Hong Kong Independence」標語，警察指涉違反「港區國安法」拘捕。

到下午四時左右，灣仔修頓球場一帶有示威民眾聚集，在皇后大道東也有示威者堵路。防暴警察在灣仔修頓球場外同時舉起藍旗和黑旗，警告會施放催淚煙和可能使用武力，附近有食肆關門落閘。

香港警方一面壓制反對港版國安法的示威者，一面舉起胡椒噴劑槍瞄向其他示威群眾。（路透）
香港警方一面壓制反對港版國安法的示威者，一面舉起胡椒噴劑槍瞄向其他示威群眾。（路透）

不斷截查圍捕民眾

傍晚到入夜，仍然有大批香港民眾在銅鑼灣和灣仔一帶聚集，期間多次衝上馬路試圖堵路。下午五時多，民眾再到時代廣場聚集，高喊口號及堵路，警方發射多枚催淚彈，有記者受傷。現場一間店舖玻璃損毀，現場亦有傘陣。

傍晚警方水炮車再度出動，晚上六時多數度向軒尼詩及鵝頸橋方向發射水炮，防暴警員在銅鑼灣發射胡椒球彈及催淚彈驅散人群。在附近街道的內街小巷中，不斷有民眾被警員截查和圍捕。

九人涉違反國安法

截至晚間八時左右，香港警方說，已拘捕逾三百人，當中九人涉嫌違反「港區國安法」，包括有人懷疑藏有港獨文宣及揮動港獨旗幟。其中，警方在兩名女子隨身物品中搜獲寫有「民族自強、香港獨立」標語的印刷品，一名十五歲少女則因揮動印有「香港獨立」的旗幟遭拘捕。

港版國安法 全國人大

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