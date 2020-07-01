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港版國安法生效 龐培歐批淪一國一制

聯合報 / 記者張文馨、國際組／綜合報導
美國國務卿龐培歐1日表示，港版國安法第三十八條還適用非香港居民在香港境外所犯的罪行，這可能也包括美國人，這是無恥的。（美聯社）
美國國務卿龐培歐1日表示，港版國安法第三十八條還適用非香港居民在香港境外所犯的罪行，這可能也包括美國人，這是無恥的。（美聯社）

27國聯名 籲北京維護香港自由

中國大陸通過實施港版國安法，美國國務卿龐培歐表示，這項法律摧毀香港自治，讓「一國兩制」淪為「一國一制」，美國不會坐視不管。英國和廿多個西方國家也在聯合國人權理事會聯名表示關切，呼籲北京當局必須維護香港集會和新聞自由。

龐培歐一日舉行記者會表示，港版國安法第三十八條還適用非香港居民在香港境外所犯的罪行，這可能也包括美國人，這是無恥的，將讓各國統一陣線。美國深切關注在香港這塊土地上的損失，包括美國人的安全。

龐培歐發表聲明說，中國在香港施行「嚴酷的」國安法，毀掉香港自治與中國最偉大成就之一。他說，香港擁有全球數一數二欣欣向榮的經濟與蓬勃社會，向世界展現自由華人能達成何種成就。不過，北京當局偏執多疑，畏懼自己人民的心願抱負，驅使北京侵蝕香港成功的最關鍵基礎，將「一國兩制」變成「一國一制」。中共行徑再次顯示，北京的承諾只是空頭支票，「中共承諾香港人民五十年自由，卻只給他們廿三年」。

英相宣布 將放寬港人移民權利

英國廣播公司（BBC）報導，英國首相強生1日宣布，針對持有英國國民（海外）護照（BNO）的香港民眾，將擴大其移民權。（美聯社）
英國廣播公司（BBC）報導，英國首相強生1日宣布，針對持有英國國民（海外）護照（BNO）的香港民眾，將擴大其移民權。（美聯社）

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，英國首相強生一日宣布，針對持有英國國民（海外）護照（ＢＮＯ）的香港民眾，將擴大其移民權。外相拉布表示，持有ＢＮＯ的港人可在英國居留五年。

強生說：「我們已表明，如果中國繼續這種路線，我們將給這些ＢＮＯ民眾一條新路，可以在英國居住及工作，並且申請成為公民。」

龐培歐說，依據總統川普指示，美方未來將會廢除香港特殊貿易待遇，僅保留少部分項目。龐培歐說，美國會持續與愛好自由的香港人民站在一起，並對北京侵害自由行徑作出回應。

在聯合國日內瓦總部，英國大使布瑞斯威特六月卅日代表廿七個國家宣讀聯合聲明，對港版國安法表達「最深的關切」，敦促中國和香港政府重新考慮這項法律，避免香港長期來的權利和自由遭到腐蝕。

聯名的廿七國包括德國和法國等歐盟國家，及加拿大、日本、澳洲、紐西蘭和瑞士等。

香港主權在一九九七年移交大陸，根據英國法律，在主權移交前出生的香港人都可申請ＢＮＯ。目前香港有卅萬人持有ＢＮＯ，估計約有兩百九十萬港人符合申請資格。

港版國安法 全國人大

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